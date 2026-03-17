El Gobierno dio de baja el programa Volver al Trabajo y lo reemplazará por vouchers de capacitación

El Gobierno anunció este martes el fin del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por vouchers de capacitación. El plan brindaba $78 mil mensuales a sus beneficiarios y buscaba mejorar las oportunidades de inserción laboral. Significa el fin del ex Potenciar Trabajo, programa reformulado tras la llegada de la gestión de Javier Milei y previsto para personas en situación de vulnerabilidad.

“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, detalló el Ministerio de Capital Humano en X.

El programa tenía como únicos beneficiarios a quienes fueron transferidos del Potenciar Trabajo. Esta herramienta de asistencia tenía como objetivo facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus titulares.

Según consta en el sitio oficial del programa, esto se realizaba ”a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos, individuales o asociativos”. Los beneficiarios percibían la asignación dineraria fija no remunerativa durante un total de dos años.

Entre las prestaciones del programa se incluían servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales, prácticas formativas en ambientes de trabajo, acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado, fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar y terminalidad educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Inicialmente, el plan Potenciar Trabajo, nacido en 2020 bajo el entonces Ministerio de Desarrollo Social, buscaba brindar un Salario Social Complementario -una prestación económica destinada a mejorar los ingresos de los individuos en situación de alta vulnerabilidad- y otorgar subsidios y créditos para apoyar proyectos socio-productivos, laborales y comunitarios.

Sandra Pettovello al salir de una reunión de gabinete en Casa Rosada telam-14399

El programa fue desarticulado en febrero de 2024, cuando la gestión libertaria se decidió a separarlo en dos grupos de beneficiarios según sus situaciones y disolvió las unidades de gestión que actuaban como intermediarios. La medida tuvo impacto en 1,2 millones de beneficiarios sociales. El Ministerio de Capital Humano denunció serias falencias en el plan en ese entonces.

“En cuatro años solo 1,3% de beneficiarios lograron salir del plan por haber conseguido trabajo. El resto de las bajas fueron por incompatibilidades o tope de edad, pero nada más”, detallaron. Bajo estos argumentos promovieron el cambio “de paradigma”. Esto implicó dividir a los beneficios del Potenciar Trabajo en dos programas: Volver al Trabajo, donde había alrededor de un millón de personas, y Acompañamiento Social, que tenía 200.000 personas.

Manifestantes de distintas organizaciones sociales protestan en la puerta del Ministerio de Capital Humano ricardo-pristupluk-11511

Una de las principales fallas que denunciaban desde la cartera era las unidades de gestión, es decir, las cooperativas -mayoritariamente manejadas por movimientos sociales- que intervenían en la coordinación y administración de las prestaciones y proyectos del programa. El presupuesto adjudicado a ellas rondaba anualmente los 34 millones de dólares. En ese entonces el Gobierno anunció que ese dinero iba a “ir directamente a la gente”.

Desde el oficialismo argumentaban que las unidades se convirtieron en lo que “algunos denominan gerentes de la pobreza”, que “controlaban a los beneficiarios a través de mecanismos, presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.