Alberto Fernández saluda en el bunker antes de su discurso

El candidato del Frente de Todos (FDT), Alberto Fernández, quien se impuso en las elecciones nacionales y será el próximo presidente, brindó un efusivo discurso esta noche tras conocer los resultados de los comicios. Agradeció al fallecido exmandatario Néstor Kirchner, y confirmó que se reunirá mañana con Mauricio Macri.

"Le agradezco al pueblo argentino, que hoy fue a votar y que dispuso un nuevo orden para la Argentina, y una nueva lógica", fueron las primeras palabras de Fernández, quien según los primeros resultados se imponía sobre Macri con 48 puntos sobre 40.

"Mi gratitud es hacia cada dirigente y militante que llevó nuestro mensaje para convencer argentinos. Mi gratitud al equipo que trabajó en la campaña y que puso todo su esfuerzo. Hace cuatro años venimos escuchando que dicen "no vuelven más", pero una noche volvimos y vamos a ser mejores", lanzó Alberto Fernández.

Comenzó a hablar pasadas las 23, después de que el gobernador electo, Axel Kicillof, y la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, brindaran sendos discursos triunfales. "Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado, por construir realmente una Argentina solidaria, más igualitaria y que defienda la educación pública, la salud pública y que privilegie a los que producen y trabajan", sostuvo el exjefe de Gabinete.

"Estoy seguro de que ese es el mandato que nos han dado, cada uno de los que nos votaron", sostuvo. "Gracias a los que no nos votaron, por haber participado de esta jornada. Este no es el frente de nosotros, es el frente de todos y nació para incluir a todos los argentinos y a todos estamos convocando", agregó el líder del Frente de Todos.

"Como dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles", lanzó. Y agradeció al candidato presidencial de Consenso Federal, y exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna por llamarlo para reconocer su triunfo electoral.

La transición

"Mañana, como dijo el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver como transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre él es el presidente", sostuvo Fernández en relación al discurso del Presidente.

"Por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir", añadió.

Más adelante dijo en el mismo sentido: "Ojalá nuestros opositores sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas. Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron, ahora lo ejerzan. Ojalá que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo de todos y del compromiso de todos".

El agradecimiento a Kirchner

"Déjenme dar un agradecimiento más. Creo que las casualidades no existen. Nada es casual. Me acuerdo que los primeros días de mayo le había dicho a Alicia Kirchner que por el 20 de mayo iba a visitar Santa Cruz y que quería visitarlo a Néstor. El 18 de mayo, Cristina tuvo la idea de proponer mi candidatura. Mi primera salida como candidato fue para visitarlo a él", contó.

"No tuve en cuenta en ese momento que hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias Néstor donde estés. Vos sembraste todo esto que estamos viviendo", lanzó. Y en el mismo sentido, siguió: "No sería justo que hoy no le reconociera a él lo que hizo por nosotros y la enorme posibilidad que me dio a mí de vivir esa aventura de ponernos cargo de un país caótico y ponerlo en pie".

El futuro

"Sepan los argentinos que cada palabra que dimos y cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético sobre el país que debemos construir", expresó. "Hoy, conscientes de lo que somos, vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las fábricas, de las pymes, vuelvan a levantarse", sostuvo.

"Para que las máquinas vuelvan a funcionar y que los trabajadores vuelvan a trabajar. Para que la educación pública no sea una desgracia, como dice el Presidente, y que las universidades del interior se sigan abriendo y nuestros chicos puedan seguir educándose", añadió.

"Para que nuestros científicos no tengan que emigrar porque nuestra patria los maltrata. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos", expresó. "Vamos a ser la argentina que nos merecemos porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina", dijo.

"Vamos a entrar al mundo dignamente, vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes. No lo van a hacer Cristina y Alberto, lo vamos a hacer todos y todas", expresó. "El gobierno volvió a las manos de la gente, a las manos de los argentinos y las argentinas", sumó.

Bolivia y Brasil

"Felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia, de nuevo presidente", añadió Fernández. "Quiero decirles, muy breve, esto que pasó aquí en la Argentina, lo que vemos que ha sucedido en la hermana república de Chile y en Ecuador, nos tiene que abrir la cabeza. No solamente a los dirigentes políticos, a todos los dirigentes sociales y empresariales, de la inviabilidad de modelos políticos y económicos basados en el ajuste permanente", expresó.

"Hoy cumple años Lula, injustamente preso. ¡Lula libre!", dijo Fernández. "Los ricos no se dan cuenta, de que lo único que hacen es enriquecer a unos pocos ricos y lastimar a los argentinos. Esa página se dio vuelta hoy. Vamos a empezar a escribir otra historia, cuando lleguemos con Cristina al gobierno, junto a Axel y a Verónica", lanzó.

La deuda

"Siempre recuero que cuando Néstor le pagó al FMI y nos liberó de las políticas del Fondo, no fue él quien les pagó, fue el pueblo argentino quien lo ayudó a hacerlo. Es el mismo pueblo que estoy convencido que nos va a ayudar a Cristina y a mí a hacer la Argentina que nos merecemos", expresó.