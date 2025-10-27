Resultados en La Pampa: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de La Pampa, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 96,06% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Defend. La Pampa lidera con el 44,48% de los sufragios, seguido de Alianza LLA, que obtiene el 43,61%.Más atrás se ubican Cambia La Pampa (16.975 votos), FIT-U (3.989 votos) y Nuevo MAS (2.366 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de La Pampa se han sufragado 198.430 votos, lo que representa el 97,97% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 2.416 votos (1,19%), mientras que también se registran 31 votos impugnados y 3.801 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Defend. La Pampa | 87.194 votos

Alianza LLA | 85.490 votos

Cambia La Pampa | 16.975 votos

FIT-U | 3.989 votos

Nuevo MAS | 2.366 votos

Qué se eligió en La Pampa

En esta ocasión, en los comicios de La Pampa se disputaron solo tres bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Actualmente, están en manos del justicialismo (Varinia Marín), la UCR (Marcela Coli) y del PRO (Martín Maquieyra).

La opción del gobernador Sergio Ziliotto se presentó bajo el nombre Defendamos La Pampa, que está liderada por Abelardo Ferrán. Adrián Ravier fue el representante del frente formado por LLA y el PRO, en tanto el radicalismo postuló a Federico Guidugli al frente de la boleta Cambia La Pampa.