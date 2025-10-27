Resultados en Santa Cruz: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Santa Cruz, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 98,52% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Fza. Santacruceña lidera con el 32,09% de los sufragios, seguido de Alianza LLA, que obtiene el 31,70%.Más atrás se ubican Por Santa Cruz (25.362 votos), Pro (12.780 votos) y FIT-U (8.019 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Santa Cruz se han sufragado 166.808 votos, lo que representa el 95,56% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 2.188 votos (1,25%), mientras que también se registran 16 votos impugnados y 7.541 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Fza. Santacruceña | 52.828 votos

Alianza LLA | 52.196 votos

Por Santa Cruz | 25.362 votos

Pro | 12.780 votos

FIT-U | 8.019 votos

Santa Cruz implementó la Boleta Única por primera vez

En estos comicios, en los que por primera vez se implementó la Boleta Única de Papel (BUP), se pusieron en juego tres bancas en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Los votantes santacruceños podían elegir entre nueve listas de candidatos.

Al frente de la opción peronista se presentó el sacerdote Juan Carlos Molina, cercano a Cristina Kirchner. El candidato oficialista del gobernador Claudio Vidal fue José Daniel Álvarez. Mientras que, la boleta del PRO llevó a la cabeza a Leo Roquel y LLA postuló a Jairo Henoch Guzmán.