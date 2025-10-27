Resultados en Tucumán: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Tucumán, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 97,63% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Tucumán Primero lidera con el 50,44% de los sufragios, seguido de Alianza LLA, que obtiene el 35,34%.Más atrás se ubican Uni. por Tucuman (81.018 votos), Fuerza Republicana (22.135 votos) y FIT-U (17.025 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Tucumán se han sufragado 1.025.054 votos, lo que representa el 98,24% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 9.391 votos (0,90%), mientras que también se registran 116 votos impugnados y 17.179 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Tucumán Primero | 512.353 votos

Alianza LLA | 359.027 votos

Uni. por Tucuman | 81.018 votos

Fuerza Republicana | 22.135 votos

FIT-U | 17.025 votos

Tucumán implementó la Boleta Única por primera vez

En estos comicios, en los que por primera vez se implementó la Boleta Única de Papel (BUP), se pusieron en juego cuatro bancas en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Para ocupar esos lugares, los votantes tucumanos podían elegir entre nueve listas de candidatos.

Por el Frente Tucumán Primero se presentó como candidato el actual gobernador peronista Osvaldo Jaldo. La LLA consiguió el apoyo del PRO y compitió con el consultor en seguridad Federico Pelli. La actual diputada Paula Omodeo buscó la renovación de su banca con el espacio Creo, mientras que Ricardo Bussi se presentó por Fuerza Republicana.