Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Crédito: Gentileza SRA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 08:10

En la antesala de la reunión de la Mesa de Enlace con Alberto Fernández, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, aseguró que la suba de las retenciones al campo, que incluyó el Gobierno en la ley de emergencia económica, son un duro golpe para el sector. Si bien destacó su predisposición al diálogo con la Casa Rosada, Pelegrina no descartó que se produzcan protestas.

" Los productores están muy enojados. A veces hay que ver que necesitan expresarse", dijo en diálogo con radio Mitre tras indicar: "Hay que hace entender al presidente y a su equipo la situación. Somos gente de diálogo pero es imposible producir con este tipo de retenciones".

El productor agropecuario recordó que antes de las elecciones se reunieron con los diferentes candidatos y que llevaron una propuesta de 14 puntos, que a su entender van a "sacar al país delante de la mano del campo".

Sobre las retenciones, insistió: " Son un mal camino, no promueven las importaciones, todo lo contrario. Y el impacto de las medidas nos preocupan. Sacan al sector 1800 millones de dólares que van a parar a un gasto público que no paramos de criticar".

Asimismo, Pelegrina afirmó que estas medidas van a provocar falta de movimiento en el interior de la Argentina y un "golpe muy grande". "Otra preocupación que tenemos es cuál va a ser el dólar de nuestros insumos", destacó y agregó que el impacto sobre el cultivo de maíz "va a ser destructor".

"Esto el año que viene le va a pasar una factura tremenda a este cultivo que genera mucho empleo. Y la carne con este nivel de retenciones no va a soportar, es una actividad que se había puesto en marcha nuevamente y ahora se va a ir para atrás".

El presidente de la SRA indicó además que tienen que trabajar para "devolver la esperanza a los productores", porque esto se trata de una "hipoteca a futuro". " Si no tenemos esperanza, va a ser difícil convencer a los productores de que el año que viene sigan poniendo el hombro. Es imposible producir con este tipo de retenciones".

Los dichos de Alberto Fernández

Alberto Fernández Fuente: Archivo - Crédito: Guadalupe Aizaga

Ayer el Presidente habló sobre el creciente malestar del campo por la actualización del sistema de retenciones. "Lo único que hicimos fue actualizar lo que Macri dejó sin actualizar. Yo aprendí de la 125. Dije que segmentemos para que no todos tengan el mismo peso, para que el pequeño productor no tenga que pagar lo mismo que una cerealera", afirmó en diálogo con La Cornisa, de América TV.

Y prometió que no subirá las retenciones más allá de los tres puntos que le concedió el Congreso. "No puedo porque tengo un tope de 33 puntos. Lo único que estoy subiendo son tres puntos porque el resto lo puso Macri. Yo no puse nada", dijo Alberto Fernández, quien recibirá a las 15 en la Casa Rosada a los miembros de la Mesa de Enlace de las asociaciones de productores agropecuarios tras la sanción de la ley de emergencia económica que aumenta los derechos de exportación de productos del campo.

El jefe del Estado y los dirigentes rurales repasarán los puntos de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que involucran al sector agropecuario, como el sistema de compensaciones y segmentación de retenciones para pequeños productores y cooperativas, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

Se trata de la segunda reunión que mantiene Fernández con las entidades del campo, tras la reunión que tuvieron a principios de octubre, cuando todavía era candidato a presidente por el Frente de Todos.