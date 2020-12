La presidenta del PRO afirmó además que Sergio Massa sí apoya el proyecto que impulsan Fuente: LA NACION

La exministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, volvió a hablar esta mañana sobre el crimen del ciudadano armenio, asesinado ayer en la zona de Retiro por un menor de 15 años que quiso robarle la bicicleta, y además de confirmar que había sido paciente de la víctima, quiropráctico, solicitó a la actual ministra, Sabina Frederic, que lea el proyecto de ley que armó durante el gobierno de Mauricio Macri para un nuevo régimen penal juvenil.

"En alguna oportunidad me atendí con Dimitri (la víctima), es un dolor y un sentimiento de injusticia muy grande. Tenemos la responsabilidad de cuidar a la gente", declaró en diálogo con radio Mitre y agregó: "Me gustaría hablarle a Frederic, me gustaría que lea el proyecto que pensamos porque está muy equilibrado y piensa al adolescente desde el primer momento en que comete una falta, un delito o un acto violento".

Asimismo, aseguró: "Si vos tomás al niño en el primer momento y actuás, vas a lograr que ese joven no continúe en la idea de la impunidad. El proyecto tiene justamente ese detalle, para que no siga la carrera, para que pueda tener alternativas".

Bullrich además indicó que no se trata solo de bajar la edad de imputabilidad, sino que la propuesta de la oposición se ocupa de los chicos antes de los 15 años. "Porque si un joven mata a los 12 años, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hace la familia?", se preguntó.

A continuación, afirmó que al momento de discutirlo, cuando aún era funcionaria, el proyecto tenia mayoría en ambas cámaras. "Siempre tuvo el apoyo de (Sergio) Massa. Sin embargo por especulaciones políticas, como podía ser capitalizado por el gobierno de Macri, Massa se metió bajo la mesa y no lo quiso discutir".

Por ello, en este contexto, añadió: "En el Congreso hay mayoría de diputados que creen que hay que tomar medidas con los jóvenes". E insistió con su mensaje a la actual ministra: "Frederic, lea el proyecto, quizá se convence de que este es el camino, en vez de decir siempre que no. Son todos temas a los que dicen que no porque vienen de nuestro lado. ¿Por qué no abrimos un poco la cabeza, pensamos en la víctima y discutimos las cosas básicas que necesita la Argentina?".

El debate sobre la edad de imputabilidad en el país se reavivó tras el crimen de ayer, cuando un hombre de nacionalidad armenia fue asesinado de un disparo en el cuello en el barrio porteño de Retiro y por el crimen detuvieron a un adolescente de 15 años que estaba armado.

La víctima, identificada como Dimitri Amiryan, de 37 años, era un ciudadano armenio de profesión quiropráctico, que vivía desde hacía años en Buenos Aires y tenía domicilio en el barrio de Núñez.

Fuentes policiales informaron a Télam que el hecho ocurrió alrededor de las 8.20 en la intersección de las calles San Martín y avenida Madero, cuando la víctima circulaba en bicicleta.

