Tras varias semanas sin reuniones tripartitas focalizadas en el AMBA, hoy se reencontraron en la Casa Rosada funcionarios de Nación, Provincia y Ciudad para analizar la situación epidemiológica en la región metropolitana. El cónclave se activó porque se encendió una luz de alarma por el estancamiento de la baja de casos de coronavirus en los últimos días. Según pudo reconstruir LA NACION , por ahora no se tomarían nuevas medidas restrictivas , aunque la intención es dar un mensaje de "advertencia y preocupación" ante la evolución de la curva, señalaron fuentes oficiales.

"En el mejor de los casos estamos asistiendo a un estancamiento en la baja de casos. Todo indica que hay un relajamiento de los cuidados en la vida social", dijo un portavoz de la Casa Rosada al finalizar la reunión. Y agregó: "Estamos preocupados, pero formalmente hasta el domingo hay tiempo para evaluar medidas".

Al encuentro en la sede de gobierno asistieron los jefes de gabinete y los ministros de salud de los tres distritos: Santiago Cafiero y Ginés González García por Nación, Carlos Bianco y Daniel Gollán por la Provincia y Felipe Miguel y Fernán Quirós por la Ciudad.

"Se acordó reforzar testeos y controles y brindar fuertes recomendaciones para no relajar los cuidados frente a las fiestas de fin de año y ante la inminencia de la vacunación", dijo a LA NACION uno de los funcionarios que participó del encuentro en el despacho de Cafiero.

Fiestas de fin de año

Miguel manifestó en diálogo con TN al salir de la Casa Rosada: "Hay un amesetamiento luego de una baja sostenida y sistemática desde septiembre, pero no hay un aumento de casos en la Ciudad. Coincidimos Provincia) en que hay que seguir trabajado en el refuerzo desde el lado gobierno en los testeos para aislar los casos y en los controles en el cumplimiento de los protocolos. Y de la mano de esto reforzar la responsabilidad personal de no aflojar. No evaluamos tener que tomar medidas diferentes a las que hoy están en vigor".

En provincia, donde persiste un tono de mayor alarma, advirtieron que "la gente tiene tomar conciencia". "Se prendieron las alertas para que haya reacción social, porque hay una parte de la sociedad que se relajó demasiado", señalaron desde el entorno de Axel Kicillof. Desde La Plata machacarán con un nuevo protocolo específico para las fiestas que plantea "evitar salidas innecesarias en estos diez días previos a las fiestas" e intentar celebrar las reuniones familiares "al aire libre y manteniendo la distancia".

Al término del cónclave, los tres ministro de salud permanecieron reunidos en el Salón Blanco para participar del Consejo Federal de Salud (Cosefa), que integran los ministros de Salud de todas la provincias, para examinar el grado de situación en todo el país. Luego, se esperaba que González García, Quirós y Gollán brindaran una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Fuentes oficiales advirtieron que el actual DNU rige hasta este domingo, justo en la antesala de las fiestas. "Hasta ese día las jurisdicciones estarán en permanente contacto para monitorear la situación", deslizaron fuentes oficiales.

Tal como publicó LA NACION, la idea del Gobierno es habilitar reuniones de hasta 20 personas en domicilios particulares para las fiestas de fin de año. Esto se mantendrá si no hay imprevistos con la curva de contagios en los próximos días. Se ratificaría así para la Navidad y el Año Nuevo el esquema de encuentros sociales y familiares vigente en el actual decreto de necesidad y urgencia (DNU), que deberá renovarse el 20 del mes en curso.

Ese DNU fija que las zonas del país que están bajo el paraguas del distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo) solo tienen prohibidos "los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares de más de 20 personas en lugares cerrados y al aire libre", ya sea en "espacios privados de acceso público" o en los domicilios de las personas. Es decir: cualquier reunión que no supere esa cantidad de asistentes, está permitida, ya sea al aire libre o bajo techo.

"Se fijó esta legalidad en el último DNU con la idea de ratificar este esquema para las fiestas de fin de año. Iremos viendo cómo sigue la curva, pero si no hay imprevistos, esta es el marco general. Luego es posible que cada provincia fije sus pautas", dijeron fuentes de la Jefatura de Gabinete.

