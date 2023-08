Revés judicial para el intendente de Tigre en su intento de pegar su boleta a la de Sergio Massa

escuchar

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió un nuevo revés judicial en su intento de sumar su boleta para reelegir en el cargo en las próximas elecciones del 13 de agosto a la del candidato de Unión por la Patria Sergio Massa. La Cámara Nacional Electoral le negó un recuso extraordinario contra el fallo del propio tribunal, que le había negado la posibilidad de sumar su boleta a la del ministro de Economía.

Ahora, Zamora solo tiene la opción de presentar un recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justica para que el máximo tribunal decida si deja todo como está o si le permite pegar su boleta a la de Massa. Corre contra el reloj proque las elecciones son el domingo de la semana próxima.

“La Cámara Nacional Electoral consolidó desde la vía judicial una mordaza a las opiniones políticas, es un caso único”, dijo Zamora a LA NACION tras enterarse del fallo del tribunal. Ahora presentará el recurso de queja, informó el intendente.

Malena Galmarini y Julio Zamora

Si la decisión de la Cámara Nacional Electoral queda firme, el jefe comunal debería presentar su postulación solo con la bolea de Juan Grabois. La otra candidata a intendenta de Tigre en la interna de Unión por la Patria, que sí va en la boleta pegada a Massa, es la esposa del precandidato a presidente, Malena Galmarini, titular de AySA.

El intendente de Tigre plantea que en el caso hay asuntos que involucran cuestiones federales, como el derecho a la presentación, a ocupar cargos públicos y a proponer su candidatura, los que están convalidados por la Constitución y tratados internacionales.

Y con ese argumento irá ante la Corte Suprema de Justicia, que recién podía empezar a analizar su asunto la semana próxima, en su acuerdo de los martes o de los jueves, casi al filo de las PASO, que son el 13 de agosto.

Massa hizo lo imposible para que Zamora, durante décadas su amigo y alter ego político, no compitiera en la elección, y luego para que no compitiera pegado a su boleta, a pesar de pertenecer a la misma fuerza política. Zamora denunció en los medios presiones para que bajara su candidatura y hasta el éxodo de parte de su Gabinete como una manera de condicionar su reelección.

La Cámara Nacioal Electoral, integrada por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía, y Daniel Bejas

La Junta Electoral refrendó la candidatura de Zamora a las PASO y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, lo convalidó, pero la Cámara lo frenó.

La Cámara Nacional Electoral falló contra Zamora con el voto de los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas y la disidencia de Alberto Dalla Vía, presidente del tribunal. Bejas y Corcuera dijeron que las boletas de Zamora y las de Massa no pueden ir juntas porque no hubo “un consentimiento expreso” y porque no hay “comunión política” del precandidato a intendente con el precandidato a presidente.

Con este último argumento le dieron la razón a Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete de la Nación y apoderado de la lista de Unión por la Patria, que señaló que hubo “dichos públicos e injustificados, agravios maledicentes” que colocaron a Zamora en “una confrontación personal, ideológica y funcional con el precandidato a presidente”, lo que “conduce inexorablemente a tener por no verificada la condición necesaria para la adhesión entre las boletas en cuestión”.

En disidencia, Dalla Vía, en cambio, dijo que la apoderada que objetó a Zamora no estaba legitimada para hacerlo y que la propia Junta Electoral de la alianza fue la que resolvió “autorizar la adhesión de la boleta de la lista de precandidatos a intendente aquí cuestionada”. Sostuvo que ya había pasado el momento de realizar estos cuestionamientos. Asimismo, dijo que “la genuina expresión del electorado constituye un valor supremo esencial para la existencia de una democracia auténtica, que la Justicia Electoral debe resguardar más allá de los intereses particulares de las agrupaciones políticas”.