Así quedaron las tablas de posiciones de todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras la fecha 6

La Copa Sudamericana 2026 culminó su instancia inicial esta semana, con la disputa de los últimos partidos de la etapa de grupos. De esta manera, quedaron definidos los equipos que se clasificaron directamente a los octavos de final, como así también los que deberán disputar playoffs de 16vos de final, cada uno frente a un club que haya finalizado en el tercer lugar de su respectiva zona en la Copa Libertadores. Los terceros y cuartos, por su parte, quedaron eliminados. Todos los detalles se pueden seguir en canchallena.com.

De los equipos argentinos que participaron de la primera ronda del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, únicamente River disputará directamente los octavos de final, ya que terminó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo H con 14 puntos, cuatro más que Bragantino, su perseguidor más cercano.

River se aseguró el primer lugar del Grupo H y avanzó directamente a octavos de final LUIS ROBAYO - AFP

El Millonario se consolidó como el segundo mejor de la primera ronda, solo dos puntos por detrás de Botafogo, que dominó la zona E y alcanzó las 16 unidades. Ambos están invictos al igual que Recoleta, que quedó primero en el Grupo D con apenas ocho puntos (un triunfo y cinco empates), y San Pablo, líder de la zona C con 12 unidades (tres triunfos y tres igualdades). El otro que sigue en carrera es Tigre, que fue segundo en la zona A y jugará los 16vos de final.

El resto de los clubes de la Argentina que dijeron presente en esta edición quedaron eliminados en la primera ronda. Se trata de San Lorenzo (tercero en el D), Racing (tercero en el E), Deportivo Riestra (tercero en el F) y Barracas Central (último en el G).

Racing quedó eliminado en la etapa de grupos y el DT Gustavo Costas fue despedido LUIS ROBAYO - AFP

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana