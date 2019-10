Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina, fue condenado por la causa Río Turbio Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

El Tribunal Oral Federal 7 condenó hoy al extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y al exintendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna a cuatro años de prisión por el desvío de 50 millones de pesos destinados a construir una ruta que nunca se hizo.

Los jueces del Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero dieron a conocer la sentencia poco después de las 14 en la sala de audiencias de la planta baja del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550. La fiscal Fabiana León había pedido una condena de cuatro años y seis meses de prisión.

El ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Angel Larregina, el ex asesor Juan Vargas y el diputado provincial Horacio Mazu también recibieron una condena de cuatro años.

La audiencia se inició hoy con las últimas palabras de Pérez Osuna, quien está detenido. "Cada cargo que ocupé fue para servir a la gente y para servir a la comunidad", dijo en una comparecencia de quince minutos.

Sobre la construcción de la llamado "Avenida de los Mineros", por la que es sometido a juicio, dijo que "hubo una decisión política de este gobierno de no querer hacer esta obra, no fue por los valores", al apuntar contra el actual gobierno de Mauricio Macri.

"Me sorprende y me duele que digan que soy responsable de sustraer estos fondos, jamás en mi vida ni en la Municipalidad ni en la provincia me he prestado a eso ni me voy a prestar nunca a sustraer fondos a nadie", agregó, y dijo que "si la Municipalidad de Río Turbio hubiese tenido los 494 millones de pesos esta ruta se hubiese comenzado y terminado".

Según la acusación, se entregaron como anticipo de obra 50 millones de pesos "sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa Fainser S.A, de Lascurain, a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre, y el restante el 9 de diciembre de 2015".

"El Vasco" Lascurain, extitular de la UIA cercano al kirchnerismo, fue detenido por esta causa en marzo del año pasado y luego lo liberaron bajo fianza.

En agosto volvió a ser detenido, esta vez en la causa de los cuadernos de las coimas. Fue beneficiado con prisión domiciliaria en octubre. En el medio, protagonizó un escándalo afuera de Comodoro Py: agarró a las piñas a un camarógrafo porque no quería dar declaraciones.

