Roberto García Moritán: “Llegó el momento de lo nuevo, Mauricio Macri ya tuvo su oportunidad”

Roberto García Moritán aseguró hoy que hay un fracaso generalizado entre los políticos y planteó que la solución para la interna de Juntos por el Cambio (JxC) son los nuevos referentes. “Llegó el momento de lo nuevo, Mauricio Macri ya tuvo su oportunidad”, dijo el legislador porteño de Republicanos Unidos (RU), aunque sosutvo que si el exmandatario se presenta a elecciones y vuelve a ocupar la Presidencia, recibirá su apoyo.

“A mí me parece que llegó el momento de lo nuevo, Mauricio ya tuvo su oportunidad. Si él termina siendo quien tenga que conducir el segundo tiempo que promete, lo acompañaremos, por su puesto. Pero me parece que la Argentina necesita ideas nuevas con otra visión”, dijo García Moritán, en declaraciones a Radio Mitre.

En cuanto a sus aspiraciones para ser precandidato a jefe de Gobierno porteño de la coalición opositora, señaló: “Estoy para trabajar en la Argentina nueva. A mí me seduce mucho más ser protagonista de la historia del equipo de personas que dieron vuelta la Argentina y la sacaron adelante en contra de todo lo que hace el Frente de Todos”.

Luego del tenso cruce con un grupo de piqueteros durante un corte en la avenida 9 de julio, mientras conversaba con un grupo de mujeres se acercó a él para comentarle las problemáticas que atraviesan, indicó: “Lo hago siempre. El otro día teníamos vallada la Legislatura con los gremios docentes por una reforma que queríamos hacer en el estatuto docente. Estuve ahí y hablé con ellos. Siempre salgo y hablo con la gente”.

El legislador porteño Roberto García Moritán

En ese sentido, profundizó: “La gente no quiere estar en las marchas, están obligados porque si no, te sacan el plan. Yo entiendo que te saquen el plan si no vas a entrevistas de trabajo o no cumplís determinados objetivos educativos. Pero que se crean que son los dueños y te sancionen... Si no vas a cortar en nombre del Polo Obrero, te sacan el plan. Los esclavizan por 19.000 pesos”.

Sobre su intercambio con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, precisó: “Belliboni les dijo a las chicas: ‘No se saquen fotos con este cheto’. Las empujaba, las alejaba”. Y continuó: “Mandó gente a que me agredan… Se pusieron nerviosos cuando vieron que me trataban con mucho cariño”.

“Son tipos que lucran con la pobreza y esclavizan a la gente. Hay un gran negocio detrás de esto. Ellos confesaron que les piden el 2% y es mentira, les piden mucho más. A mí me dijeron que se quedan entre 2000 y 3000 pesos”, señaló el legislador.

Y sintetizó: “Es la mejor definición de esclavitud moderna, lucran de la pobreza y hay un gran negocio detrás de todo esto”.