El presidente se encuentra en Chile, con un grupo de gobernadores. Pero, no le hizo lugar en el avión al mandatario mendocino, Rodolfo Suarez. Hay malestar con la Casa Rosada por no invitar a la provincia con "el paso internacional más importante del oeste argentino". Crédito: Presidencia

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2021 • 09:05

MENDOZA.- El viaje oficial del presidente Alberto Fernández a Chile abrió una nueva grieta con la provincia cuyana. Es que el jefe del Ejecutivo nacional dejó afuera de la comitiva al gobernador Rodolfo Suárez, lo que provocó la reacción inmediata del radicalismo y también sorpresa en el justicialismo local. Lo que descolocó a todos es haber excluido de la misión a las autoridades de una provincia limítrofe, que mantiene estrechos vínculos bilaterales y estratégicos con el país trasandino.

Así, mientras el mandatario argentino continúa su visita del otro lado de la Cordillera, que culmina hoy, en "la tierra del sol, del buen vino y el conocimiento" el malestar no se detiene. Tanto en el Gobierno local como en las redes sociales se hicieron eco de una campaña contra la decisión de la Casa Rosada, denominada "Alberto Fernández. No Discrimine a Mendoza". De hecho, desde que asumió la Presidencia los roces con Mendoza han sido una constante; de ahí que los reclamos ahora también apunten a más recursos y obras para Mendoza.

De esta manera, los principales referentes del oficialismo mendocino salieron con los tapones de punta a cuestionar la postura que tomó el presidente antes de subirse al avión. Desde el titular de la UCR y ex gobernador, Alfredo Cornejo, pasando por legisladores locales y nacionales hasta funcionarios de la Gobernación pusieron el grito en el cielo. "El grado de discriminación a Mendoza por parte de @alferdez ya roza lo absurdo. Realizar un viaje oficial a Chile, con Gobernadores de provincias limítrofes y dejar afuera al Gobernador de la Provincia que tiene el paso internacional más importante del país, es muy guarango", expresó Cornejo.

El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, calificó de "sorprendente" que Nación haga un viaje a Chile sin autoridades mendocinas pero sí con los mandatarios de otras provincias que limitan con la nación trasandina. Así, con Fernández se encuentran Sergio Uñac, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gustavo Sáenz, de Salta.

Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, no fue invitado por la Casa Rosada al viaje presidencial a Chile. Crédito: Presidencia

"No puedo saber cuál es el móvil que lleva a un Presidente de un país federal como la Argentina a tomar una decisión de esta naturaleza. No creo que Cancillería pueda olvidar a un gobernador de provincia, sea cual fuere. No son tantas las provincias argentinas", ironizó el funcionario provincial, quien destacó además que Mendoza tiene "el paso internacional más importante del oeste argentino".

En tanto, desde el peronismo, aunque consideran que se trata de una "estrategia de victimización" del gobernador Suárez, reconocen que el Gobierno nacional cometió una falla. "Suárez empezó la campaña: esta es la estrategia de las victimizaciones. Pero es verdad que no era necesario generar esta situación", expresó a LA NACION una alta fuente del justicialismo local. "Igualmente, creo que si Alberto lo hubiera invitado dirían que lo invitó tarde. Alberto falla muchas veces, pero me parecieron mas groseros los errores anteriores, con la vuelta a fase 1. Es más, si Suarez le llamaba al ministro del Interior, en dos minutos estaba arriba del avión", completó.

Conforme a los criterios de Más información