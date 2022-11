Rodrigo De Loredo anunció el lanzamiento de su candidatura a gobernador de Córdoba acompañado de un halcón: “No es tiempo de volar como palomas”

escuchar

En el marco de las tensiones internas que cruzan a Juntos por el Cambio de cara a 2023, el diputado radical Rodrigo de Loredo dio a conocer este martes un curioso spot para anunciar su eventual lanzamiento como candidato a gobernador por la provincia de Córdoba. En el video, se lo ve al legislador con un halcón, el ave con el que es popularmente referenciado el sector más intransigente de la coalición opositora.

La secuencia, que dura poco más de 30 segundos, muestra al titular del bloque Evolución-UCR con un ejemplar de esa especie posado sobre su brazo izquierdo, mientras camina en medio de un campo, con música de película western de fondo. “No es tiempo de volar como palomas. Necesitamos volar más alto y mirar al futuro”, reza el texto que acompaña a la publicación, junto a una fecha: 14 de noviembre.

“No va a alcanzar con señalar que son funcionales a los K, con sus pactos y privilegios que les permiten aumentar impuestos o derogar las PASO”, se apunta en el spot de De Loredo, en una crítica tácita al peronismo cordobés que comanda Juan Schiaretti. La semana pasada, el mandatario provincial confirmó la candidatura a gobernador del actual intendente de la ciudad capital, Martín Llaryora, a quien el radical acusa abiertamente de ser “aliado” de La Cámpora.

Lo cierto es que, en la carrera por ser el representante cordobés de Juntos por el Cambio en las elecciones locales del año que viene, De Loredo compite con el senador Luis Juez. En una de sus visitas a la provincia, Mauricio Macri insistió en que debe haber competencia interna para elegir el candidato a gobernador.

Candidato peronista

La semana pasada, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, adelantó el inicio de la campaña electoral y propuso como candidato para su sucesión a Martín Llaryora, actual intendente de la ciudad capital. Lo hizo durante un plenario provincial de Hacemos por Córdoba. Todavía no está definida la fecha de la elección, pero desde el oficialismo se especula con la segunda quincena de junio. Schiaretti subrayó que Llaryora “ha defendido a Córdoba; no se calla”. Y el elegido devolvió gentilezas: “Te necesitamos presidente de la Argentina, para que el país se encamine”.

Schiaretti planteó que su fuerza siembre busca “adelantarse a los tiempos” y que se está “frente a una nueva era” en el mundo. En la Argentina, describió, la situación “se agrava” por los errores de los gobiernos que “últimamente vienen conduciendo al país; el anterior, el anterior del anterior y el anterior...y el actual”.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora Gobierno de Córdoba

Se preguntó si Córdoba “será capaz de estar a la altura del cambio de época o correremos desde atrás” y se inclinó por Llaryora como uno de los “capacitados” para seguir “con el timón” de la provincia, aunque aclaró que si hay otros “se dirimirá en una interna”.

En las últimas semanas, Schiaretti reconoció públicamente que está trabajando para generar una “tercera vía” a nivel nacional, aunque todavía no definió si será o no candidato. Hace una semana, en una exposición en la UBA, dijo que está trabajando con ese objetivo y que lo seguirá haciendo para construir una alternativa superadora de la grieta. “Después veremos quién es candidato a Presidente”, definió. En el acto de esta tarde no tocó el tema.

No es la primera vez que Schiaretti amaga con lanzarse al ruedo nacional, una empresa en la que sí incursionó su socio y exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, fallecido en setiembre de 2018.

