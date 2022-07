Rodríguez Larreta habló sobre los “tours de salud” de extranjeros y condenó la muerte del turista argentino en Bolivia

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, participó hoy de una entrevista con LN+ donde se refirió a la situación de la salud en la Ciudad y se mostró en desacuerdo con el proyecto presentado por el diputado Roberto García Moritán que propone cobrar a las personas de otras provincias que quieran atenderse en la Ciudad.

“No estoy de acuerdo con el proyecto de García Moritán. Buenos Aires es la capital de todos los argentinos”, lanzó, categórico, Rodríguez Larreta. “Es cierto que la salud en la Ciudad está mucho mejor que en muchos lugares, por algo vienen acá”, agregó el jefe de gobierno porteño.

“Viene gente de la provincia de Buenos Aires. En realidad lo que habría que hacer es mejorar la calidad en la provincia, pero no dejarlos de atender acá. Una persona que viene a hacerse un estudio, no podés no atenderla. Es una tema humanitario son argentinos”, señaló Rodriguez Larreta.

Sin embargo, al ser consultado por los extranjeros que vienen a atenderse a la Ciudad, el funcionario dijo que “eso es otra cosa”. Y distinguió: “Si hay alguien acá que tiene un accidente como le pasó al argentino en Bolivia y está con riesgo de muerte, ¿cómo no lo vas a atender? Es una persona que está al borde la muerte. Distinto el tour sanitario, venir específicamente. Eso es un abuso, algo que hablamos con las embajadas”.

De este modo, Rodríguez Larreta se refirió también al controversial caso del turistaargentino en Bolivia, Alejandro Benítez , que embestido por un camión cuando viajaba en moto por una ruta entre Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, y sus allegados denunciaron que allí le negaron atención médica. “Es inhumano lo que hicieron”, consideró.

Por otro lado, el jefe de gobierno porteño analizó la conyuntura económica y ahondó en la necesidad de un plan integral y apuntó contra el oficialismo por la falta de medidas.

“No hay una medida. Si la Argentina no vuelve a crecer, todo es muy difícil. No vamos a volver a crecer si no bajamos la inflación. Claramente no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, tenemos que promover producir más”, indicó el mandatario porteño.

“Espero que no terminemos en hiperinflación, y que el Gobierno tome alguna medida para frenarla. La inflación afecta mucho más a los que menos tienen. Es uno de los principales problemas que tenemos, pero es producto de la falta de un plan”, reflexionó Rodríguez Larreta.

A lo largo de la entrevista, el jefe de gobierno porteño desestimó cualquier tipo de acuerdo con el Frente de Todos. “Con el kirchnerismo no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Ellos creen que se podía bajar la inflación haciendo un control obligatorio de precios y mandando a los militantes de La Cámpora a los supermercados. Creen que los únicos amigos que tenemos en el mundo son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Yo con gente así no me pondría de acuerdo nunca”, concluyó al respecto.