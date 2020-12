María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta pueden frenar la iniciativa del Gobierno en las legislaturas de la ciudad y la provincia; si las PASO se hacen en este territorio, el objetivo político que busca la Casa Rosada se pierde Crédito: Prensa CC

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 18:27

En respuesta directa a la iniciativa de la mayoría de los gobernadores, avalada por la Casa Rosada y a punto de ingresar en el Congreso, las cúpulas de Juntos por el Cambio en la ciudad y la provincia de Buenos Aires rechazaron de manera formal y en simultáneo la suspensión de las PASO nacionales de 2021, pedida por los gobernadores peronistas por motivos económicos y sanitarios.

Se trata, por cierto, de dos distritos clave, en los que Juntos por el Cambio (JxC) tiene la potestad de sostener las PASO locales aún si el Congreso votara su suspensión a nivel nacional. En territorio porteño, porque Pro es poder desde 2007, y en la provincia de Buenos Aires, como contó LA NACION en su edición de ayer, por la capacidad de veto del bloque de senadores de JxC en la Legislatura, que encabeza Roberto Costa y nuclea a 26 de los 46 miembros de la Cámara alta provincial.

"Cualquier cambio en el sistema electoral requiere un amplio consenso institucional en el Congreso de la Nación, consenso que además debe involucrar a todos los partidos políticos. Ese consenso hoy no existe", afirmó JxC porteño a través de un comunicado difundido esta tarde.

Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores impulsan la suspensión de las PASO Crédito: Presidencia

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dedicó buena parte de los dos feriados a anudar una postura común tanto con sus socios porteños (CC-ARI y UCR, entre otros) como con los bonaerenses, en los que el macrismo es socio mayoritario.

Mientras los presidentes de Pro en ambos distritos, Diego Santilli y Jorge Macri, coordinaban el acuerdo, la puntada final la dieron Rodríguez Larreta y su socia política bonaerense, María Eugenia Vidal, contaron a LA NACION fuentes de la oposición.

"Las reglas electorales no se deben cambiar a pocos meses de las elecciones. Además, por lo general, cuando se cambia un sistema electoral este cambio no es válido para la elección que se realice inmediatamente después de la reforma", afirmaron desde la oposición en territorio porteño, y negaron que la pandemia sea un impedimento para desarrollar las internas.

"Creemos que las elecciones del 2021 se pueden hacer de manera segura: ya tenemos antecedentes de sufragios realizados sin problemas este año, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Con todos los protocolos y previsiones necesarias, las elecciones se pueden llevar adelante sin por ello aumentar el riesgo sanitario o los contagios", afirmaron.

"Las primarias, realizadas de manera transparente, amplían la participación y la competencia en los distintos espacios políticos, permitiendo a la ciudadanía tener peso real sobre las candidaturas. Es también una herramienta que aporta pluralidad y eleva la calidad de la democracia", agregaron desde JxC en la ciudad.

"Queremos una reforma electoral integral y acompañada de transparencia; no algo especulativo y arbitrario, como la idea de suspensión de las PASO", afirmó Jorge Macri en su cuenta de Twitter, acompañada por el comunicado opositor, en el que se califica a la iniciativa de los gobernadores como "otra oportunidad perdida". Es "producto de la especulación política y nos aleja de la reforma electoral que tanto necesitamos", reza el comunicado, en el que se pide por la implementación de la Boleta Única Papel y la necesidad de incorporar el sistema de "ficha limpia" para autorizar la presentación de candidaturas.

"Le pedimos al Gobierno que dé un debate verdadero, donde podamos trabajar todos juntos, en un modelo electoral que elimine las prácticas fraudulentas y nos permita dar un paso adelante en la calidad de nuestra democracia", culmina el comunicado bonaerense que armaron Vidal y Jorge Macri.

Es en la provincia de Buenos Aires, coinciden fuentes de la oposición, donde el operativo para suspender las PASO podría naufragar. "Si las PASO no se hacen en el resto del país pero sí en la provincia, al Gobierno no le sirve. Tiene que sentarse a negociar, el dedo y la lapicera no le sirven a nadie", afirmó una alta fuente de la Legislatura bonaerense que reporta a Vidal, convencida de lo inconveniente de suspender las PASO, al menos en los distritos donde hay competencia (dos listas o más de candidatos). La candidatura de Vidal en provincia resolvería la cuestión interna de JxC sin problemas, pero de no darse esa posibilidad y sin PASO, el acuerdo entre los distintos sectores se complicaría, reconocen fuentes partidarias.

En la ciudad también habría problemas para la oposición si las PASO resultaran suspendidas, ya que tanto Rodríguez Larreta como otros dirigentes de peso en el distrito -Martín Lousteau o Patricia Bullrich, por caso- deberían consensuar una lista única con la multitud de socios e intereses que conforman la coalición opositora.

Más allá del cambio de postura -en 2017 y 2019 sectores de Cambiemos promovieron sin éxito la suspensión de las PASO, bajo el argumento de sus altos costos-, desde la oposición coinciden en la necesidad de un "acuerdo político" que hoy no se ve en el horizonte. Dicen "entender" a los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), que aprueban la suspensión, mientras coinciden por estos días con el pensamiento del diputado Máximo Kirchner y el kirchnerismo duro, que en conversaciones informales con miembros de la oposición dejaron trascender que la suspensión de las internas no son su prioridad.

Conforme a los criterios de Más información