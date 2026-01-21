Rogelio Frigerio denunció que halló micrófonos y cámaras en su despacho en Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció un intento de espionaje en dependencias oficiales de la provincia. Según especificó, halló “dispositivos de grabación de audio y video ocultos” en su despacho y en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación. Las autoridades resolvieron iniciar una investigación administrativa y acudir a la Justicia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, informó Frigerio en su cuenta oficial de la red social “X”.

El operativo que permitió dar con los dispositivos se llevó adelante esta mañana por orden del gobernador. Según confirmaron en su entorno a LA NACION, Frigerio le había solicitado ayer al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, que activara el protocolo para revisar los despachos. Una seguidilla de filtraciones recientes habría puesto en alerta al mandatario provincial.

Ante los hallazgos, la administración de Frigerio decidió acudir a la Justicia para indagar sobre quiénes colocaron los dispositivos en las oficinas y con qué finalidad. En paralelo, llevarán adelante una investigación administrativa interna para “determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado”.

Por ambas vías, pretenden conocer también cuál fue el destino de la información obtenida a través de los dispositivos encontrados y “a quiénes respondían” los responsables de su colocación.

“Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó”, explicaron fuentes cercanas a la gobernación. “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

Días atrás, Frigerio había recibido a su antecesor en el cargo, Gustavo Bordet, actual diputado nacional del PJ. Bordet sucedió a Sergio Urribarri, quien gobernó la provincia desde 2007 hasta 2015. El exmandatario, cercano al kirchnerismo, fue condenado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con su cargo.

Frigerio tiene previsto reunirse mañana con el ministro del Interior, Diego Santilli, que viajará a Entre Ríos en el marco de su gira para negociar el apoyo de los mandatarios aliados a la reforma laboral. Fuentes cercanas al gobernador confirmaron a LA NACION que el encuentro sigue en pie, pese a las denuncias por espionaje ilegal en las dependencias oficiales.

La administración de Frigerio aseguró que la gobernación atraviesa un “proceso de saneamiento profundo”, para terminar con este tipo de prácticas que -denuncian- atentan contra la institucionalidad en la provincia.

“Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, plantearon. “La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian”.

De inmediato, Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, salió a respaldar a Frigerio.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones”, indicó la fuerza de Macri a través de una comunicado.

“En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, agregaron.