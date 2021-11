Rogelio Frigerio, sobre un acuerdo con el FMI: “Lo revisaría minuciosamente, sobre todo si proviene del kirchnerismo”

Rogelio Frigerio cerró hoy la campaña de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. Lo hizo con Miguel Pichetto, en Concordia, ciudad a la que eligió -afirmó- como símbolo, por ser la capital nacional del peronismo y al mismo tiempo la ciudad más pobre del país.

Pichetto es parte del “peronismo republicano”, acompañó a Mauricio Macri como candidato a vice y hoy es auditor general de la Nación. El rionegrino subió al escenario del club Sarmiento junto al exministro del Interior y actual candidato a diputado.

Tal como publicó LA NACION, Frigerio hizo las paces con Macri tras el triunfo electoral en las PASO en Entre Ríos. Algunos adjudicaron el acercamiento del expresidente a una necesidad de enviar un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, en su disputa por el liderazgo del Pro.

En diálogo con este medio, Frigerio habló sobre ese reencuentro: “Son más las cosas que nos acercan que las que nos separan”. Sin embargo, sobre el final de la charla elogió a Larreta, con la mira puesta en 2023. “Horacio tiene experiencia de gestión y liderazgo, pero él mismo dice que no quiere hablar de candidaturas. Falta mucho”, explicó.

Tras cerrar su campaña, Frigerio, que si repite el resultado del 12 de septiembre será diputado nacional electo, afirmó a LA NACION que en la Argentina no hay más tiempo para el gradualismo. “El gradualismo no es una opción. Para gestionar hace falta hacer las cosas rápido, en los primeros momentos” , señaló.

“El ritmo en el que se desarrollan las reformas tiene que ser cada vez más rápido. Ya lo planteaba mi abuelo hace un cuarto de siglo, en su teoría del desarrollismo”, precisó.

Rogelio Frigerio cerró su campaña en Concordia, Entre Ríos (Prensa Frigerio)

“¿Votaría un acuerdo con el FMI si llega al Congreso?”, le consultó LA NACION. “Es una pregunta de muy difícil respuesta, sobre todo, si se trata de un acuerdo que propone el kirchnerismo”, dijo. Y agregó: “El problema de la Argentina no es la deuda, la deuda es el síntoma de una economía enferma. Es la fiebre. El problema de la Argentina es el déficit”, indicó.

Sostuvo que para sacar al país adelante hace falta un acuerdo en puntos básicos, acuerdo que “no necesariamente” tiene que incluir a todo el arco político. “Se necesitan dos tercios [del arco político]”, manifestó. “¿Dejaría afuera al kirchnerismo?”, preguntó este medio. “El kirchnerismo se autoexcluye”, manifestó.

Mauricio Macri y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos

“El kirchnerismo se excluye sólo. A nosotros nos ha sido imposible durante nuestra gestión tener éxito en la convocatoria al diálogo. Y esas diferencias se fueron acentuando con el paso del tiempo. No vamos a salir adelante sin tender puentes, sin dialogar. Pero eso no quiere decir que haya que hacer un acuerdo con todos”, precisó

“Lo que el Estado recauda no le alcanza para financiar sus gastos. Se necesita un acuerdo político para definir qué gastos son indispensables y cuáles no. Hay que eliminar los privilegios que, por ejemplo, están en el presupuesto”, dijo Frigerio. “Como las jubilaciones de privilegio”, afirmó.

Sobre la necesidad de hacer reformas, Frigerio admitió que Cambiemos “no estuvo” a la altura de las expectativas que generó sobre todo en materia económica, por eso insistió con que el gradualismo no es una opción.

Frigerio cerró su campaña en Entre Ríos junto a Miguel Pichetto

“Vamos a volver a dar un mensaje contundente en las urnas porque esta no es la forma de vivir que queremos. Esta es la forma de vivir que quieren ellos, la forma de vivir de los que abusan del poder, de los que se adelantan en la fila, de los que hacen fiestas mientras el pueblo está encerrado y no puede despedir ni a sus muertos. Nosotros queremos una forma de vivir donde aprovechemos nuestro potencial, las ganas de vivir y salir adelante. ¡La dignidad del pueblo entrerriano no está a la venta, no la van a poder comprar nunca!”, sostuvo Frigerio.

“Nos han robado todo menos la ilusión de un futuro mejor. Todos saben que, así como el 12 de septiembre se terminó una etapa en la historia política de Entre Ríos, el 14 de noviembre empieza una nueva etapa que apuesta por el trabajo, la educación y la seguridad. Va a ser una etapa mejor, de felicidad del pueblo. Confíen en nosotros como nosotros confiamos en cada uno de ustedes”, precisó