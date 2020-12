El exministro de Macri opinó sobre el rol del expresidente como líder de la oposición Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El exministro de Interior durante la gestión de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, se refirió este domingo a la discusión por el liderazgo dentro de Juntos por el Cambio y afirmó que el exmandatario es uno de los referentes de la colación opositora. "No hay que sacarlo de la cancha", dijo.

Entrevistado por Romina Manguel en A24, el exfuncionario sostuvo que "el liderazgo de Cambiemos lo determinó la gente en las PASO 2015", en referencia a las elecciones presidenciales pasadas. En ese sentido, consideró que parte de la población "lo eligió como líder a Macri" en ese entonces, por lo que aún tiene un rol "más que importante" dentro del espacio.

"La Argentina adolece de todo. Nos falta todo, también expresidentes que trabajen ayudando a los objetivos de la Argentina. En otros países hay expresidentes que trabajan para la democracia, para impulsar a jóvenes dirigentes en sus espacios, poniendo sobre la mesa su experiencia", dijo.

Según Frigerio, "Macri tiene experiencia y contactos internacionales" que son necesarios para el país. "No creo que haya que sacarlo de la cancha, tiene muchas cosas que aportan en función de esos objetivos que requiere la Argentina", sumó.

Las declaraciones de Frigerio llamaron la atención, ya que se dan luego de que Macri, tiempo atrás, criticara la labor del exministro junto con la del expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

En tanto, Frigerio remarcó la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio con el eje puesto en la autocrítica, primero como espacio y, lueg,o con la mente puesta en "ser generosos" de cara al 2021 y el 2023. "Tiene que haber liderazgos horizontales", aclaró.

"La autocrítica no puede ser pase de facturas. Todos tenemos que ver en qué nos equivocamos", dijo y puntualizó en que el principal problema de la administración de Macri fueron los errores en la política y no en la economía. "Tuvimos dos oportunidades para abrir el Gobierno y no lo hicimos", agregó.

Consultado sobre la evaluación sobre la gestión de Alberto Fernández a un año de su presidencia, Frigerio consideró que se cometieron errores y que hay una crisis de confianza que no termina de resolverse. "Este Gobierno no está haciendo bien las cosas. Cristina Kirchner convocó al dialogo después de un pase de facturas, por lo que no genera confianza. Eso es algo que no se construye criticando al otro", dijo.

"Cuando el Presidente se juntó con Horacio [Rodríguez Larreta] y [Axel] Kicillof se generó confianza. Pero con la quita de la coparticipación a la Ciudad se quebró", dijo sobre la situación actual entre ambas jurisdicciones.

Además, consideró: "Es infantil pensar que los buenos estamos de un lado y los malos del otro. La frase 'volvimos mejores' es volver al pasado".

Por otro lado, el exministro criticó al impuesto a la riqueza que se convirtió en ley en las últimas semanas: "No sabemos a dónde apunta este barco. Fue una mala decisión el tributo a las grandes fortunas porque es anti industria y anti empresario". Y concluyó: "Se están haciendo cosas para que no haya inversiones".

