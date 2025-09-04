Rosatti dijo que la Corte “siempre va defender la libertad de expresión” y lamentó “malos ejemplos” entre los jueces

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sostuvo que la jurisprudencia del máximo tribunal “siempre” va a estar “en defensa de la libertad de expresión, la propiedad privada y las garantías individuales”, y aseguró: “Nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial, [porque] son los que tiran hacia atrás toda una tarea cotidiana permanente que intentamos hacer todos los días”.

Sin nombrarlo por su nombre y apellido, pareció que el presidente de la Corte aludía al fallo del juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, quien el lunes pasado prohibió a los medios difundir audios de Karina Milei, hermana del Presidente, en medio de las denuncias de espionaje que realizó el Gobierno.

Rosatti afirmó que “en ocasiones parece que el sentido común en este país está extraviado y da la sensación de que no se comprende que estamos en una república representativa, federal, con todo lo que eso significa”.

También advirtió que el Poder Judicial “nunca” va a ir en contra de los otros poderes, pero va a defender su independencia.

Rosatti disertó en Córdoba LUCIANO GUALDA

“Nosotros nunca debemos perder el rumbo. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en un sistema republicano y representativo? Nosotros nunca vamos a ir en contra de los otros poderes, pero sí vamos a defender la independencia de nuestro poder y los derechos y garantías de los habitantes. Eso es lo que tiene que quedar muy claro. Y lo vamos a hacer con firmeza, sin espectacularidad”, afirmó Rosatti.

En ese sentido, el juez que preside el Consejo de la Magistratura subrayó: “[Hay que] valorar el esfuerzo que se hace cotidianamente y por eso nos molestan tanto los malos ejemplos dentro de nuestro poder. Porque los pocos malos ejemplos que vemos al interior de nuestro Poder Judicial son los que tiran hacia atrás toda una tarea cotidiana permanente que intentamos hacer todos los días, en silencio”.

Las declaraciones de Rosatti tuvieron lugar en Córdoba al abrir el XXV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales, luego de escuchar las palabras del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, y el gobernador Martín Llaryora.

Antes del inicio del discurso, Rosatti dijo a la prensa que la jurisprudencia del máximo tribunal “siempre” va a estar “en defensa de la libertad de expresión, la propiedad privada y las garantías individuales”.

El juez Basso, el gobernador Llaryora y los jueces de la Corte Rosatti y Rosenkrantz

Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal, inauguró el encuentro y Rosatti disertó sobre el castigo penal. El juez, primero, retomó las consideraciones de los discursos anteriores, y resaltó: “Se habló de sentido común, de República, de estabilidad democrática y a todo esto hemos contribuido en los últimos años a consolidar” desde la Corte Suprema.

Además, agradeció que a veces se aluda a “sentencias heroicas” pero aclaró: “Para nosotros no son heroicas, para nosotros aplicar el derecho es la rutina, pero desde afuera se ve heroico porque cuando lo anormal se hace normal, cuando se adolece del sentido común, bueno, entonces todo aquello que viene a restablecerlo parece extraordinario”.

Al hablar sobre los tiempos de los fallos y las leyes, Rosatti afirmó que “cuando se nos dice que la justicia se politiza, nosotros lo que decimos es ‘no, nosotros tenemos que resolver un expediente, hacerlo con el instrumental jurídico que tenemos y muchas veces tenemos que cubrir la incapacidad o la falta de acción de la política para decidir cuestiones sustantivas’, porque estoy hablando de cuestiones sustantivas, como sucedió con el divorcio y el aborto y podría suceder con la eutanasia”.

Y agregó: “Desde la política, cuando no se puede resolver un tema se proyecta en la Justicia. Y después, lógico, cuando falla la Justicia, por lo menos la mitad no está de acuerdo, por lo menos. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo y muchas veces tenemos que hacernos cargo en un marco jurídico incompleto, inexistente, contradictorio”.

En otro orden, el presidente de la Corte llamó a “no menospreciar la validez de la imprescriptibilidad de los delitos que hoy son imprescriptibles, que tanto horror generaron en la Argentina”, como son los crímenes de la humanidad y los atentados a la democracia, y advirtió que eso no ocurre con otros delitos comunes.

“Cada tanto tenemos con las modas de época, con los casos espectaculares, intentos de ampliar el catálogo de delitos imprescriptibles. A mí me tocó hace tres, cuatro semanas, vivir una situación con una mortificación muy especial: decir que estaba prescrito un delito por el cual un cura había sido condenado por abuso sexual contra menores”, dijo al hablar del caso del sacerdote Justo Ilarraz.

“Había sido juzgado y condenado, el delito estaba prescrito. Aplicamos la prescripción. Cumplimos con el deber. A mí me generó una enorme mortificación, pero no está prevista la imprescriptibilidad. Hicimos todos los cómputos posibles. Como ustedes saben, se modificó la ley y ahora se computa de otra manera. Pero no pudimos evitar decir lo que dijimos. A veces, cuando uno dice lo que tiene que decir, se queda insatisfecho en la dimensión subjetiva, pero actuamos como correspondía”, señaló.

Posteriormente disertaron el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti; los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Daniel Petrone y Diego Barroetevaña; la directora de la oficina judicial de ese tribunal, María de la Mercedes Alducín, y los jueces de tribunales orales Gretel Diamante (San Luis) y Ramón Lanzón (Rosario).

Mañana habrá paneles en donde participarán los jueces Sabrina Namer (ciudad de Buenos Aires), Enrique Lilljedahl (Catamarca), Jorge Fabián Asís y Julián Falcucci (ambos de Córdoba), junto a Pablo Jantus, presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, y Julio Romeo, representante de un tribunal oral de ese fuero.