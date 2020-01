Rossi criticó el estado de la infraestructura del área

Lo calificó de "lamentable"; cerca de Aguad admitieron limitaciones para invertir Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Paula Rossi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2020

La disputa por la herencia recibida de la gestión macrista ayer se trasladó al área de Defensa. En la cuenta oficial de Twitter del ministerio, ahora a cargo de Agustín Rossi , se difundieron detalles de archivos dañados y problemas hídricos en el Edificio Libertador, sede de la cartera. Además el ministro se expresó con críticas hacia la gestión de su antecesor, Oscar Aguad .

Lo incierto del traspaso en esta área del Estado es que fuentes cercanas al exministro adhirieron al diagnóstico sobre las malas condiciones de la construcción.

"El estado del edificio es lamentable, hace por lo menos 20 años que no se interviene y está deteriorado por donde lo busques. Hay que hacer una inversión multimillonaria para levantarlo", dijeron fuentes ligadas a la administración de Aguad a la nacion, en implícita aceptación de la falta de mantenimiento. Consultadas sobre por qué no se habían realizado esas inversiones, indicaron: "Cuando el presupuesto es muy acotado y más del 80% se lo lleva la partida salarial, hay que tomar prioridades". Las fuentes consultadas recordaron que el exministro se quejó "muchas veces por el estado del edificio y la falta de presupuesto para arreglarlo" y que en esa gestión se repararon los ascensores que no funcionaban.

En el Twitter del actual Ministerio de Defensa sostuvieron que a partir de una auditoría ordenada por Rossi, se encontró parte del archivo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como la Dirección General de Administración, "totalmente dañado producto de una filtración de agua de larga data". Las fuentes cercanas a Aguad remarcaron que esos documentos "son copias", que los originales "están en los juzgados federales" y que "todos esos archivos están digitalizados".

En la red social, la actual conducción expuso que durante el relevamiento encontraron "expedientes destruidos y con moho, pisos inundados y archivos deteriorados" y explicaron que "los archivos fueron evacuados y están siendo relevados".

En una entrevista radial a El Destape, Rossi indicó: "Nos encontramos con diez centímetros de agua, una gotera que venía desde hace bastante tiempo y cajas de documentación del área de Administración y de Derechos Humanos tiradas, humedecidas por la acción del agua". Y agregó: "Hay muchos murciélagos dando vueltas". El actual ministro expresó que el edificio "está peor" que cuando dejaron el gobierno en 2015 y cerró: "No creo que haya sido a propósito, pero la falta de cuidado de los elementos y del lugar en donde se trabajaba muestran la desidia absoluta con la que gobernaban".