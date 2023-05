Rossi le puso fecha al lanzamiento de su candidatura y dijo que seguirá como jefe de Gabinete

escuchar

Ya posicionado como precandidato a presidente del Frente de Todos, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, le puso fecha al lanzamiento oficial de su postulación: será el próximo lunes, a través de redes sociales. “Espero que no me echen por tele”, ironizó el funcionario al expresar que no tiene pensado dejar su cargo para hacer la campaña y con referencias a 2021, cuando el presidente Alberto Fernández decidió que se corriera de la titularidad de la cartera de Defensa si quería ir en la boleta para senador nacional por Santa Fe y él se enteró por los medios.

En medio de la interna que supuso habrá en el oficialismo -pese a la resistencia del ministro de Economía, Sergio Massa-, Rossi mostró los lineamientos que tendría su gobierno y fue contra la Corte Suprema. “Hay que trabajar para que esos cuatro señores se vayan”, dijo, a la vez que marcó la necesidad de restablecer la ley de medios, pero actualizada.

“Me lanzo el lunes. Voy a a hacer una cosa muy breve por streaming anunciando que voy a ser candidato. Me tomé el tiempo necesario que yo consideraba que tenía que tomarme para que llegara la decisión. Consulté con muchísimos compañeros a lo largo y ancho del país, y creo que una candidatura como la mía puede interpelar a un sector del Frente de Todos. Vamos a trabajar para dar el primer paso, después construirla y pasar de una candidatura a una lista”, contó en la TV Pública.

Dijo también que no piensa moverse de la Jefatura de Gabinete y recordó aquella campaña de 2021 cuando tuvo que dejar el Ministerio de Defensa. Consultado sobre si se iría esta vez, su reacción fue inmediata. “Es al único al que le dicen que tiene que renunciar. A nadie le dijeron que tenía que renunciar, a mí sí, parece que la tengo alquilada. Nadie le dijo a Massa: ‘Si sos candidato, no podés ser ministro’”, se quejó y expresó en cuanto a la última elección: “Fui el único que cumplió la regla, no me gustó que me echaran por televisión. Valoro de mí mismo que, a pesar de que no me gustó, siempre dije en esa campaña electoral que los líderes del espacio eran Alberto y Cristina, y no me peleé ni con Alberto ni con Cristina”.

Después, ironizó al respecto: “Espero que si me echan, no me echen por la tele. Lo tengo al lado al Presidente, le voy a decir: ‘Si necesitás que me vaya, decímelo acá”. Es que en 2021 Rossi contó que se había enterado de que debería dejar la Casa Rosada cuando Fernández lo contó a través de la televisión.

Embarcado en este proyecto de ser mandatario, el jefe de Gabinete se mostró a favor de una interna. Dijo que en las encuestas que vio con dos candidatos, el Frente de Todos cosecha menos de 30 puntos; mientras que cuando son cuatro postulantes, suma hasta 35%. Convencido de que deberán fijarse reglas que definan que no tiene que haber golpes bajos ni chicanas entre los competidores, indicó también que lo ideal sería que cada uno plantee su visión y no que intenten captar votos diferenciándose con el otro.

En tanto, cuando habló de los lineamientos de su posible Gobierno, lo hizo con fuertes críticas a la Corte Suprema de Justicia. “Hay que reformar la Corte. Si soy presidente, no me gustaría gobernar un día con esos cuatro integrantes. Hay un proyecto de ley para ampliar. Seguramente si ganamos las elecciones, vamos a tener los votos en el Congreso para hacerlo. Hay que trabajar para que estos cuatro señores se vayan. No se puede gobernar con personajes que te ponen trabas permanentemente y que son parte del partido judicial”, enfatizó. Además planteó que hay que “desconcentrar” el sistema de medios y retomar la ley de 2008, pero actualizada.

Con propuestas asimismo para aumentar los derechos de los trabajadores no registrados -entre ellos los monotributistas-, Rossi se mostró esperanzado de que en noviembre o diciembre “cambiará el ciclo de la Argentina” y que llegará un “buen año” en 2023. “En noviembre-diciembre empezamos a acumular genuinamente reservas con la cosecha fina. El año que viene no vamos a tener los efectos de la pandemia y vamos a tener licuado el efecto de la guerra, que nos ha costado con la importación de energía. También vamos a tener una balanza comercial entre 20 y 25 mil millones de dólares favorables y eso va a permitir sostener reservas, tener una política activa sobre el tipo de cambio. Si sostenés el tipo de cambio, vas hacia un sendero descendente de la inflación. Si hacés descender la inflación, recuperás poder adquisitivo del salario”, enumeró.

Entonces, planteó: “Las condiciones estructurales van a ser fuertemente favorables para nuestro país. Lo que hay que discutir es si ese crecimiento se lo quedan unos pocos o es distribuido para el conjunto. Me dicen que soy medio antiguo, pero el crecimiento económico se lo quedan unos pocos y la mayoría de los argentinos, con la ñata contra el vidrio; es esto o generar las políticas de redistribución que hay que hacer”.

