7 de julio de 2020 • 13:50

En un nuevo capítulo de la serie de incesantes roces, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que su par bonaerense, Sergio Berni, tiene "otros datos" respecto del aumento de los delitos que diagnosticó el funcionario del gabinete Axel Kicillof.

Días atrás, Berni sostuvo que en el último tiempo detectó que personas sin antecedentes penales empezaron a robar a raíz de las necesidades que causa la crisis económica derivada de la cuarentena. Esta tarde, Frederic fue consultada al respecto en una entrevista con la señal TN y respondió: "Hay que decir que los datos que tiene Provincia no son los mismos que nosotros, que tenemos las fuerzas federales".

"El ministro Berni tiene a la Policía de la Provincia, que tiene trato con el delito ordinario, que no es lo que nos pasa a nosotros. Puede ser que tenga otra información", expresó la ministra nacional.

"Sí podemos decir que al inicio de la pandemia teníamos la hipótesis de los saqueos y no tuvimos estos incidentes. Esto no va a ocurrir por el trabajo de los administradores de gobierno nacional, como de las provincias, los intendentes, las organizaciones sociales, y la iglesia, que ha sido muy intenso. Esto ha dado, junto a los subsidios que entrega el Estado nacional, y la asistencia, una contención para pensar que la situación no va a ser la que auguramos en marzo", añadió.

"La salida del aislamiento produce incertidumbre en la población, en todos los sectores, medios y bajos, y esto requiere de acompañamiento y contención, que también va a ser contención para evitar los delitos y los delitos violentos", dijo.

Respecto de sus repetidos cruces con Berni desde el comienzo del nuevo gobierno, que se multiplicaron en las últimas semanas, Frederic sostuvo que trabajan "de forma coordinada".

Consultada sobre si se comunica con el ministro bonaerense, contestó: "Nos vimos en reuniones de coordinación que tuvimos con Ciudad y Provincia en Casa de Gobierno, varias veces. Y hablamos lo necesario".

E insistió: "No hace falta llamarse todos los días, hay segundas y terceras líneas para eso. No dice mucho que hablemos o no por teléfono, es un detalle menor. Es importante que el trabajo de coordinación sea efectivo".

"Yo creo que lo más importante es no creer que la gestión en seguridad funciona solo cuando los funcionarios son iguales. Él es varón, y yo mujer, y tiene otra trayectoria que la mía", agregó.

Y se describió: "Yo tengo un vínculo con las fuerzas de seguridad construido en base a una investigación de más de 15 años con las fuerzas armadas, de seguridad, y sociales, y tengo una relación con el territorio distinta, porque soy antropóloga, que tiene que ver con el diálogo. Conozco cómo trabajan la Policía de la Provincia, la Gendarmería, y las diferentes fuerzas del interior, también", lanzó.