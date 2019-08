Sandra Pitta, la científica que cruzó a Alberto Fernández: "Son rasgos autoritarios" Crédito: Captura LN+

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a quedar envuelto en una polémica en plena campaña para las elecciones primarias del 11 de agosto. El postulante kirchnerista nombró ayer durante un acto a la científica Sandra Pitta, quien firmó una carta en apoyo a la reelección de Mauricio Macri, para decirle que no tenga miedo en caso de que gane el Frente de Todos en los comicios de octubre.

La científica sintió que la mención del exjefe de Gabinete fue un "apriete". "Me siento muy expuesta", dijo hoy en entrevistas que concedió a radio La Red y el canal Todo Noticias. Y advirtió: "Yo no necesito que un presidente me proteja, sino que respete la Constitución y la independencia de los tres poderes".

Para Pitta, el exfuncionario mostró "rasgos autoritarios" con su actitud de ayer.

Perfil

Pitta es investigadora del Conicet desde 2004 y trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde Fernández encabezó un acto con científicos que llamaron a votar por el Frente de Todos. Es farmacéutica, licenciada en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas y doctora en Biotecnología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

"Trabajo en cultivos in vitro de órganos y celdas vegetales, fundamentalmente para producir sustancias medicinales", contó durante un reportaje radial.

Antes de ingresar al Conicet, donde cobra un sueldo de 52 mil pesos, trabajó en el sector privado -en la industria- y fue becaria durante más de seis años.

Con un perfil muy activo en las redes sociales, Pitta reconoce que votó al gobierno de Cambiemos. En su Facebook cuestionó la política de Macri en materia de ciencia y tecnología, pero también remarcó que la administración de los Kirchner "tiró monedas al sector para comprar voluntades". Además, condenó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El apoyo a Macri

Pitta fue una de las 150 figuras del mundo académico, científico, intelectual y de la cultura firmaron una carta en la que llaman a votar a Juntos por el Cambio.

Tras la difusión de la carta, Pitta reveló que había recibido agravios por haber firmado el respaldo a Macri y difundió un mensaje del director del Instituto de Investigaciones Físicas y Teóricas Aplicadas (INIFTA-Conicet) de La Plata, Felix Requejo, quien se preguntó si la científica volvería a trabajar.

Pitta sostuvo que muchos científicos no se animan a respaldar al Gobierno porque temen que puedan sufrir represalias de colegas kirchneristas.

Ayer, durante el acto en la Facultad de Ciencias Exactas, Fernández decidió referirse a ella mientras hablaba frente un auditorio repleto de científicos: "A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo, te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho, igual que todos ellos".