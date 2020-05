El jefe de Gabinete endilgó toda la responsabilidad al Poder Judicial; apuntó contra la oposición por "hacer politiquetería de algo angustiante" Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2020 • 18:23

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desligó al Gobierno de las excarcelaciones de delincuentes violentos, responsabilizó a los jueces y aseguró que "si se equivocan, tienen que responder". También apuntó contra la oposición por "la canallada" de "intentar vincular al Ejecutivo".

"La Justicia dio las liberaciones. Y un sector de la oposición trató de vincular las acciones judiciales con el Ejecutivo. Hay una canallada de los líderes de la oposición, que buscaron hacer una politiquetería de cuestiones angustiantes. Esta vinculación es falsa. Los jueces tienen que ser responsables y si se equivocan tienen que responder por ello ", sostuvo el ministro coordinador en diálogo con Radio con Vos.

Esta semana, la liberación de presos en el marco de la pandemia causó una fuerte polémica, con cruces entre actores políticos, incluso dentro del frente oficialista, y judiciales. Y el presidente, Alberto Fernández, manifestó su aval a las decisiones de los jueces de liberar a detenidos para evitar las infecciones masivas en las cárceles, donde los contagios se producen más rápido.

La oposición mostró su fuerte rechazo a la medida y acusó al gobierno nacional de influir en la decisión. Mientras que algunos referentes del oficialismo, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionaron las actuaciones de algunos jueces y hablaron de la posibilidad de someterlos a "juicio político".

Días atrás, se conoció que muchos de los delincuentes liberados no tenían enfermedades preexistentes y que los crímenes que habían cometido habían sido violaciones y asesinatos, y no delitos menores. Además, en muchos casos no se había avisado a las víctimas de las excarcelaciones.

El malestar por la medida desembocó en un fuerte cacerolazo, el jueves por la noche, que se escuchó en todo el país. Había sido organizado por redes sociales.

Hoy, el jefe de Gabinete dijo que "las protestas de la gente siempre ayudan". "No hay que tenerle miedo a eso. Cualquier espacio está dispuesto a escuchar. Nos parece obvio que el Poder Judicial tomó nota del disgusto y empezó a trabajar en normas para regular lo que había sido algún tipo de ligereza en el tratamiento de lo que se estaba dando", sostuvo Cafiero esta tarde, en diálogo con Radio con Vos.

Y agregó: "Yo estoy de acuerdo. Nosotros tampoco vemos con buenos ojos las libertades que se habían dado, las prisiones domiciliarias".

Cafiero también desligó al Gobierno de los beneficios solicitados para exfuncionarios del kirchnerismo, entre ellos, Ricardo Jaime y Amado Boudou: "El Gobierno no pidió la domiciliaria ni la liberad. Eso es un recurso que presentó la defensa, y los que definen son los jueces. El Gobierno es un poder aparte".

"Tiene que quedar claro algo: nosotros no intervenimos en las causas judiciales", lanzó hoy Cafiero.