Santiago Viola pasó por la oficina de Santiago Caputo: reunión clave para contener la interna libertaria

El nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola, pasó este jueves por las oficinas del estratega Santiago Caputo. Promovido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Viola ingresó al ala Martín Fierro de la Casa Rosada −donde orbita el asesor− después de las 13 y salió pasadas las 16.

Así, aparecieron los primeros intentos por contener una interna libertaria que se libra desde las elecciones de octubre pasado, pero que quedó expuesta y embravecida desde que ayer se anunció que Juan Bautista Mahiques quedaría al frente del Ministerio de Justicia con Viola como escolta, en una jugada que aumentó el poder de la hermana presidencial en detrimento del estratega, que perdió un aliado clave en el área: el ahora exsecretario de Justicia Sebastián Amerio.

El encuentro entre Viola (cuyo nombramiento todavía no salió en Boletín Oficial) y Caputo se dio tras la jura frente a Javier Milei de Mahiques. En la Casa Rosada afirman que fue el propio Viola y los primos Menem quienes le presentaron al nuevo ministro a Karina Milei, en este momento la persona con mayor poder para aceptar o vetar funcionarios del elenco presidencial.

Mahiques jur frente a Javier Milei

Durante la ceremonia, el estratega y la secretaria general apenas se dieron un frío beso en la mejilla. Luego del gesto, Karina Milei −que cultiva un bajísimo perfil y jamás habla con los medios− siguió su rumbo y el Gabinete se le acopló, como si todos supieran quién ganó poder.

En las últimas horas, de altísima tensión en la Casa Rosada por el enroque en Justicia, el asesor Caputo y Viola ya habían estado en contacto. Incluso, en las filas libertarias afirman que el estratega hoy visitó Olivos. No fue casual.

Además de esta reunión cara a cara entre Viola y Caputo, en el Gobierno buscan sellar una tregua con un gesto importante: dicen que pronto habrá un anuncio sobre un nuevo rol para Sebastián Amerio, el fiel ladero de Caputo que fue reemplazado por Viola en la Secretaría de Justicia.

Sebastin Amerio ocupara un nuevo rol en el Gobierno

Fuentes al tanto de la reunión entre Viola y Caputo dijeron que el encuentro buscó “seguir con la agenda del ministerio” que dejaron el tándem Cúneo-Amerio a Mahiques-Viola.

LA NACION pudo saber que tanto Caputo como Viola coincidieron en la necesidad de que lo más pronto posible se envíen al Congreso los pliegos para llenar los cargos en tribunales inferiores que están vacantes. Una promesa que el Gobierno viene reiterando desde el arranque de la gestión libertaria.

Amerio ya tenía una lista preparada, que reveerá la nueva cúpula del ministerio, pero el Gobierno observa que hay un panorama favorable en el Senado para avanzar con esos nombramientos. “Es importante, porque hacen al funcionamiento del conjunto de la Justicia”, refirieron en Balcarce 50.

Por otra parte, las dos alas saben que por ahora para Milei no es prioridad iniciar nuevamente la discusión por los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Está previsto, asimismo, que Mahiques revise uno por uno los “ravioles” de su ministerio, por lo que podría haber cambios en otros resortes de esa cartera.

“Trataron de ver en conjunto la mejor forma de avanzar con los temas que ya se estaban viendo en el ministerio. Se va a empezar a trabajar sobre la misma base”, dijeron fuentes al tanto de la reunión para intentar enviar puertas afuera una imagen de calma que no fue la que reinó ayer en estos pasillos, cuando se hizo el anuncio.

Santiago Viola, nuevo secretario de Justicia

Como parte de ese plan, desde la Casa Rosada dejaron trascender que la decisión de apartar a Amerio del segundo puesto de Justicia −el coletazo que más afectó a los caputistas− fue para que Mahiques tuviera en ese lugar a alguien “de su confianza” y que, por eso, se definió que fuera Viola, que conoce al ministro desde los 18 años.

De momento, ya está definido que Viola ocupará también la silla en el Consejo de la Magistratura en nombre del Ejecutivo, un lugar que antes tenía Amerio. Justamente, el exsecretario de Justicia estaba en una reunión de comisión de ese organismo cuando le avisaron ayer las novedades, es decir, que había sido desplazado. Eso salió en vivo en la transmisión del encuentro.

El estratega, cuando pensaba en el área de Justicia, no la veía con Mahiques a la cabeza, más allá de que quienes lo escucharon dicen que elogió su pedigree judicial y de que −aseguran− ambos se conocen desde hace aproximadamente tres años, tienen amigos en común y una relación amable. Varios de los laderos de Caputo también tuvieron trato con el nuevo funcionario.

Mahiques, por su parte, tiene clarísimo que es Karina Milei quien le dio el visto bueno. Ambos estaban en contacto desde hace meses y esta mañana, en su asunción, posaron sonrientes después de que ella le murmurara algo en el oído. Ayer, día de su nombramiento, el fiscal general porteño que se otorgó licencia sin goce de sueldo a sí mismo no solo le agradeció la oportunidad al Presidente, sino también a su hermana, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 4, 2026

Minutos antes de que llegara Viola, se había retirado de las oficinas del ala Martín Fierro el jefe de la bancada libertaria en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo; y mientras avanzaba el mítin entre Caputo y Viola también cruzó la puerta, de lentes negros, Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.

A pesar de su perfil explosivo en X, el principal propagandista del Gobierno, que responde a Caputo, no encendió ningún fuego artificial en medio de la interna que atraviesa la gestión libertaria. Tampoco lo hizo ninguno de los tuiteros con más cercanía al asesor. Las quejas, sobre todo, llegaron de actores en redes que actúan mayormente como cuentapropistas.

A esa zona de la Casa Rosada, que perdió poder pero que sigue siendo influyente en la gestión diaria, pasadas las 15.30, entró el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla. Dicen, sin embargo, que no se sumó a la reunión entre Caputo y Viola, sino que se dirigía a Legal y Técnica.