Santilli confirmó el apoyo de Cornejo a la reforma laboral, pero admitió que hay “debate” con otros gobernadores

MENDOZA.- Fue una visita amigable pero con reclamos de fondo para poder avanzar en conjunto. Es que la relación del Gobierno nacional con la provincia de Mendoza ingresaba en un terreno que pedía respuestas concretas. Por eso, el ministro del Interior, Diego Santilli, dejó este jueves algunos anuncios que trajeron cierta calma al mandatario radical Alfredo Cornejo, mientras se negocian voluntades para los proyectos estructurales que se debatirán con fuerza en el Congreso desde febrero, como la reforma laboral y la Ley de Glaciares, entre otros.

El funcionario de Javier Milei, que viene manteniendo encuentros con mandatarios provinciales, se comprometió, en primer lugar, a invertir en obra pública en tierra cuyana, principalmente en infraestructura vial, en proyectos que vienen frenados desde hace años y que demanda cada vez más la ciudadanía: la deteriorada Ruta Nacional 7 (RN7), que va hacia Chile, y tramos clave de la ruta 40.

Esto se da, además, en un contexto polémico, donde Mendoza venía aceptando hacerse cargo de obras nacionales, con fondos locales, como la histórica renovación del Acceso Este, el principal ingreso a la capital provincial, una obra que arrancará en los próximos meses. Santilli confirmó que en febrero se avanzará con el llamado a licitación para la reconstrucción total de RN7, el principal acceso terrestre al paso internacional con la nación trasandina, que se encuentra en pésimas condiciones.

También aseguró el ministro del Interior que “en los próximos días” se retomarán las obras que están suspendidas, al 55%, en la ruta 40 al norte, a la espera de que se convierta en una doble vía entre el aeropuerto internacional y el ingreso al departamento de Lavalle.

Recibimos en Mendoza al ministro del Interior, @diegosantilli, y le planteamos una agenda concreta de temas que requieren una respuesta inmediata por parte de la Nación. Solicité el avance y la finalización de obras viales que son de competencia nacional y fundamentales para la… pic.twitter.com/F4lOHF5wFL — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 15, 2026

El diálogo parece ahora así aceitarse entre ambas partes, rumbo a los discusiones legislativas nacionales, teniendo en cuenta la buena sintonía que mostraron en los comicios de octubre, donde tanto Milei como Cornejo, en alianza electoral, dejaron en claro su poderío en las urnas, permitiendo que el exministro de Defensa Luis Petri ganara holgadamente las votaciones.

Así, tras el compromiso de Santilli, del inminente llamado a licitación de las obras viales, se refirió a la reforma laboral y a la disputa con los gobernadores por el impacto que tendrá la normativa en los fondos coparticipables. Al mismo tiempo, celebró la baja de la inflación interanual y afirmó que los incrementos de los últimos meses se debieron a un “ataque contundente y sistemático” de la oposición.

“No tienen la espalda”

En cuanto al impacto fiscal en las provincias, Santilli tiene el apoyo de Cornejo, pero no deja de inquietar el reclamo de fondo por la caída que habrá en las recaudaciones locales. “Hay una baja de impuestos que afectaría a las provincias, y la recuperación de los recursos a través del empleo formal se daría desde 2027. Pero hay algunos gobernadores que tal vez no tienen la espalda de Mendoza, lograda por su administración y su gestión. ¿Qué pasa si en 2027 esa formalización no sucede? Bueno, ese es el debate que estamos teniendo con los gobernadores“, señaló Santilli.

Así, durante el encuentro en la Casa de Gobierno de Mendoza, además de realizar recorridas en obras clave en transporte y salud, ambos coincidieron en la necesidad de que los gobiernos nacional y provincial mantengan agendas en conjunto, al tiempo que dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado de la Nación.

El gobernador Cornejo y detrás, el ministro Santilli

“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”, expuso Santilli, quien destacó que que avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

En esa sintonía se mostró también Cornejo. “Creemos que es una reforma relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal. Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”, dijo.

En cuanto al dato de la semana, que sigue generando preocupación y expectativas a la vez, como es el índice de inflación, que tuvo un fuerte descenso interanual, siendo el más bajo de los últimos 8 años, pero un incremento sostenido desde junio, Santilli puso en valor el camino recorrido por Milei y cargó las tintas sobre el arco opositor.

“Venimos de 211% de inflación, de ahí pasó al 134% y ahora pasamos al 31,5%. ¿Sabes cuál es la historia de nuestros presidentes? Agarraron abajo y la terminaron arriba. Es un cambio muy importante en la tendencia. Cambio que han hecho países como España, Portugal, Grecia, Italia o Israel”, señaló el ministro, y agregó sobre la dinámica de los precios de los últimos meses de 2025: “Fue un año electoral y desde mayo tuviste una agresión sistemática y contundente de la oposición que quería destruir todo y que todo terminara mal. Eso recalentó los mercados y la tasa de interés. Esa es la explicación".