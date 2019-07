El candidato a presidente del Frente de Todos busca acercar posiciones con el gobernador cordobés en una provincia clave para el macrismo Crédito: Gobierno Córdoba

CÓRDOBA.- El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández , llegó a Córdoba sólo para reunirse con el gobernador Juan Schiaretti; no hizo ninguna otra actividad. El encuentro se adelantó porque el cordobés viajará mañana a España a cerrar un acuerdo de financiamiento para obra pública. La reunión fue "a solas", subrayaron desde ambas partes.

Fernández mencionó que tiene por el cordobés "un respeto y un afecto sincero" y recordó que trabajó "muchos años con José Manuel de la Sota". Sobre la charla, planteó que hablaron "de la necesidad de que el país tenga una relación institucional como merece Córdoba. Y de la necesidad de construir juntos".

Aseguró que tienen una visión "bastante parecida" de lo que le pasa al país "y de lo que debemos hacer. Y para hacer eso Córdoba es central". Sostuvo que no hubo pedidos, pero que le expresó al Gobernador su deseo: "Ser un amigo de Córdoba" y que "los que elijan al Gringo también me elijan a mí".

Entre Néstor y Cristina

Admitió que tiene diferencias con su compañera de fórmula Cristina Kirchner: "Las he expresado todos estos años; la verdad es que me gustaría mucho más volver a la lógica de cuando gobernábamos con Néstor y esto no es descalificante para Cristina, hizo cosas muy importantes, muy valiosas. En el tiempo que se viene estamos obligados a ser federales en la Argentina y en eso los gobernadores tienen un rol central".

Fernández arribó a Córdoba después de haber declarado esta mañana ante el juez Claudio Bonadio y no estaba de buen humor; no quiso responder preguntas en el aeropuerto y tuvo un cruce con el periodista del Telefé Córdoba a quien después le pidió disculpas y justificó su apuro en que no quería hacer esperar al Gobernador. Horas antes se cruzó con la cronista Mercedes Ninci de radio Mitre).

Sobre esos hechos, sostuvo que "nunca le puso límites" a la prensa y que nunca condicionó las preguntas. "Lo que a veces pido es que nos ordenemos, que es lo que pasó hoy". Ante la consulta puntual de si "sigue la pelea con Clarín" indicó que "nunca he peleado con Clarín; no sé si Clarín sigo peleado. Argentina vivió un tiempo de mucho desencuentro y no puede seguir desencontrada; a veces siento que al Gobierno nacional le conviene. A veces leo a Clarín y siento que son como esos japoneses que siguen disparando cuando la guerra terminó".

A Fernández lo acompañó Fernando "Chino" Navarro y en la ciudad lo llevaron hasta la Casa de Gobierno los dirigentes del Movimiento Evita, Pablo Montes y Rosalía Cáceres. En la puerta del aeropuerto lo esperaban militantes de ese sector quienes le cantaron el tradicional "vamos a volver".

El lunes, Fernández afirmó que no tenía "ningún problema en decirle a los cordobeses que si nos equivocamos con ellos nos perdonen". Fue una suerte de autocrítica por el corte de relación que el kirchnerismo tuvo con la Provincia desde 2008 -con la crisis del campo- hasta el final del segundo mandato de Cristina Kirchner.

Ayer Schiaretti afirmó que el recibir a Fernández no implica un cambio de su posición e insistió en que se reunirá con todos los candidatos que lo soliciten. El Gobernador impulsa la boleta corta y los spots de campaña refuerzan esa idea con el agregado "elegí el Presidente que quieras".

Desde Prensa del Gobierno de Córdoba, en un comunicado, indicaron: "Fue un encuentro cordial, en el que dialogaron sobre temas de interés nacional y la necesidad de que, más allá de quien resulte electo presidente, la Nación mantenga con las provincias una relación correcta y madura, basada en el respeto a la institucionalidad".

El viernes llegarán el presidente Mauricio Macri y su compañero de fórmula, Miguel Pichetto ( estuvo con Schiaretti hace dos semanas) , para reunirse con los candidatos a legisladores provinciales y con dirigentes de Cambiemos que para las próximas elecciones recompusieron la alianza entre el PRO, el radicalismo y el juecismo.