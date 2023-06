Scioli profundiza el armado bonaerense, asume el desafío de Massa y relativiza el pedido de los gobernadores

escuchar

Con sus aliados habituales y el aporte de dirigentes que se alinearon con Victoria Tolosa Paz, Daniel Scioli apuntala su candidatura presidencial. El embajador en Brasil no hizo declaraciones después del discurso con el que el ministro de Economía, Sergio Massa, pidió unidad pero también se anotó en una posible PASO oficialista. La postura del tigrense alimentó la opinión del exgobernador de que las diferencias del Frente de Todos deben dirimirse en internas.

En el entorno de Scioli también trabajan más allá de los pedidos por un candidato único que hicieron los gobernadores la semana pasada. La postura de trece mandatarios peronistas que se reunieron en Buenos Aires molestó en la tropa bonaerense del embajador en Brasil, pero, al mismo tiempo, fue minimizada. El precandidato presidencial desarrolla su armado en los 135 distritos de la provincia, el foco más importante de la estructura que debe conformar para ser un postulante con respaldo, y lo hace con varios de sus leales históricos, como el exjefe de Gabinete provincial Alberto Pérez, y referentes que aporta la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora.

“La unidad tiene que ser el resultado de lo que la gente elija”, dijo Scioli este sábado a Radio Rivadavia, antes del discurso de Massa. Y subrayó que “el pueblo peronista quiere una PASO, porque entiende que esa es la manera de contener a todas las expresiones del peronismo y resolver sus diferencias”. Después de las palabras del ministro de Economía en el congreso del Frente Renovador, el embajador no hizo declaraciones públicas, pero su postura a favor de las internas quedó reforzada, interpretan fuentes sciolistas que pudo consultar LA NACION.

Un dirigente que trabaja en la ingeniería electoral de Scioli sostiene que los dichos de Massa confirmaron la mirada del sciolismo. “Es lo que nosotros venimos diciendo”, indica. “El otro día, el massismo y el kirchnerismo duro forzaron que los gobernadores dijeran que tenía que haber síntesis y unidad. Pero, afinando, había gobernadores que decían que el candidato de síntesis era Massa, y otros, que era [el ministro del Interior, Eduardo] de Pedro. No se pueden dar cuenta recién ahora”, añade la fuente.

La mirada del espacio que encabeza Scioli está puesta en armar las listas en los municipios de la provincia de Buenos Aires porque es el territorio en el que se necesitan más nombres, entre candidatos a intendente y a cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales. El exgobernador dijo que ya tiene a todos los candidatos. La suma de nombres y estructura en el resto de las provincias es una tarea menos urgente, ya que la mayoría tiene elecciones desdobladas. “Mayormente, son cinco candidatos a diputado y tres suplentes, y dos senadores. Se arma rápido. Los avales ya se juntaron”, explica a LA NACION un dirigente sciolista que está a cargo del armado electoral en parte del interior.

“Hay cuatro o cinco referentes por sección electoral [de la provincia de Buenos Aires] para que vayan juntando avales y trabajando en todas las candidaturas que hay que cubrir” , indica una fuente de confianza de Scioli, que enumera plenarios recientes en Vicente López (primera sección electoral), Mar del Plata (quinta sección) y Lanús (tercera sección electoral). “A cargo de todo el armado, nacional y provincial, está Alberto Pérez”, subraya.

Daniel Scioli junto a Victoria Tolosa Paz, precandidata a gobernadora de Buenos Aires

“El 90% de los distritos ya tienen candidato”, asegura un armador del espacio de Scioli y Tolosa Paz. “En cada sección electoral, hay dos nuestros y dos de Tolosa Paz . Nos juntamos en las oficinas de ellos, en la calle Bartolomé Mitre, o en las de Scioli, en Balcarce 216″, aporta un sciolista.

Según pudo saber LA NACION, algunos nombres que participan del armado de Scioli en secciones electorales claves son el exintendente de Avellaneda Baldomero “Cacho” Álvarez y Nicolás Milazzo (del equipo de Alberto Pérez), hombres de Scioli en la tercera sección, donde también se enfoca María Laura Ramírez, cercana a Tolosa Paz, exdiputada provincial y aspirante a candidata en La Matanza, distrito en el que fuentes del espacio sciolista mencionan también como posible candidato a Heraldo Cayuqueo, secretario general de la Uocra local.

En la primera sección electoral, estratégica en el conurbano junto a la tercera, aparece por el sciolismo Juan Pablo Anghileri (exintendente de General Rodríguez), mientras que uno de los que se mueve en nombre de Tolosa Paz es José Luis Barreiro, exprecandidato a intendente de Moreno.

En la quinta sección electoral, que tiene en General Pueyrredón a su distrito principal, arman para el espacio de Scioli y Tolosa Paz los dirigentes Rodolfo “Manino” Iriart (sciolista, director del Correo Argentino y diputado provincial cuando Scioli era gobernador) y Facundo Nores (secretario de Producción del Partido de La Costa, aliado de Tolosa Paz), entre otros.

En la sección capital, Tolosa Paz ya oficializó a su candidato a intendente de La Plata, su distrito. Es el concejal Juan Manuel Granillo Fernández. Scioli tiene en ese armado a dirigentes de su confianza como el exministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango, o el exdiputado provincial Gonzalo Atanasof.

El pronunciamiento de trece gobernadores oficialistas a favor de que el Frente de Todos tenga un único candidato retumbó en el campamento de Scioli. “ Hubo hipocresía, porque la mayoría de los gobernadores ya tuvo su elección. Se cortaron solos y ahora vienen a plantear que hay que cuidar el proyecto nacional” , reprocha un referente bonaerense, que agrega: “Nunca lo vi al ‘Pichichi’ tan fuerte como ahora”.

“Exigen un candidato de consenso que no está consensuado, no entendemos que lectura primó”, critican en el espacio de Scioli y Tolosa Paz. “No es viable la lista única de los gobernadores”, refuerza otra fuente del sector.

Sin embargo, el malestar por el pedido de los mandatarios provinciales terminó siendo relativizado. “Scioli ya había hablado con todos los que se pronunciaron el miércoles. No es definitivo lo de los gobernadores. Por ejemplo, [el gobernador de Catamarca, Raúl] Jalil ya dijo que no tienen un candidato” , subrayan cerca del exgobernador de la provincia de Buenos Aires. “Mientras no digan ‘el candidato de síntesis es tal’, no hay problema. Nosotros queremos la unidad con PASO”, añaden.

La lista del embajador en Brasil y la ministra de Desarrollo Social tiene como apoderado a Aníbal Fernández. En este espacio destacan su presencia “para dar la discusión en la Junta Electoral [del Partido Justicialista]” y evitar que se establezca un porcentaje alto que resulte inaccesible para que las listas perdedoras puedan colar candidatos en la nómina final del Frente de Todos.