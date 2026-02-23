Se aceleran los armados electorales para suceder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.- Axel Kicillof y Verónica Magario no tienen reelección. La Libertad Avanza (LLA) ya comenzó la campaña por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, mientras que en el peronismo los sectores en pugna se anotan para definir la sucesión.

“No hay proyecto nacional de 2027 sin proyecto provincial en dos años”, se escucha en el entorno más íntimo de la gobernación, en La Plata. “Para que Axel pueda ser candidato nacional la provincia tiene que estar bien representada”, sostienen los referentes de la mesa chica del gobernador.

En este escenario, la posibilidad de desdoblar y anticipar los comicios provinciales emerge como una alternativa que nadie admitirá aún, pero que ya se comenzó a sopesar en privado. “La elección de septiembre [del año pasado] fue muy buena y Axel quedó satisfecho con la experiencia”, deslizan quienes frecuentan al gobernador.

Antes deberá resolverse, además, si se eliminan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que por ahora están vigentes, ya que en 2025 se suspendieron por única vez.

Ya resuelta la pulseada con La Cámpora por la presidencia del Partido Justicialista (PJ), Kicillof espera poder enfocarse ahora en el armado nacional mientras se perfilan sus sucesores para ir por la gobernación.

“A no bajar los brazos. Quedan dos años de esto, nada más”, expresó el mandatario la semana que pasó, cuando instó a salir a caminar para recuperar el gobierno nacional.

En este esquema de movilización, el gobernador habilitó a que caminen todos los aspirantes el territorio provincial, dado que es pública la orden de Javier Milei de comenzar a trabajar para arrebatar la provincia al peronismo.

Dos de los aspirantes de La Libertad Avanza -Diego Santilli y Sebastián Pareja- ya se mostraron con intención de competir, durante el Derecha Fest de Mar del Plata. En el mismo espacio también tienen vocación de liderar en el proyecto para desplazar al peronismo el exjefe de gabinete de la Nación Guillermo Francos más Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, dos exintendentes que participan del armado bonaerense de LLA.

Sebastián Pareja y Diego Santilli, dos de los varios aspitantes que tiene la LLA para ir por la gobernación de Buenos Aires en 2027 X @SPareja_

Mientras los tiempos de la alianza violeta se aceleran, el gobernador arma con los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) la plataforma desde la que busca proyectarse para competir para llegar a la Casa Rosada.

Son al menos cuatro los posibles aspirantes a suceder a Kicillof desde el MDF: Jorge Ferraresi, alcalde de Avellaneda y armador en la tercera sección del MDF, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios, también armador del mismo movimiento en la primera sección. Ambos son de estrecha confianza del gobernador.

Kicillof y Ferraresi en Avellaneda

En ese espacio, podrían emerger, también, como candidatos el ministro de gobierno y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, y el intendente de esta capital y armado del movimiento en la octava sección, Julio Alak, aunque estos dos funcionarios, no hicieron gestos públicos en ese sentido.

Por cuerda separada, Mayra Mendoza, diputada provincial e intendente en uso de licencia de Quilmes, también aspira a construir un espacio competitivo en representación de La Cámpora y con el aval de Cristina y de Máximo Kirchner. En este mismo espacio se anota Eduardo Wado de Pedro.

Mayra Mendoza y "Wado" De Pedro en Merlo

Mariel Fernández, intendente de Moreno e integrante del Movimiento Evita, ya arrancó su carrera provincial. En ese distrito aparecieron carteles con la leyenda que anuncia su voluntad de levantar el perfil de representación: “Se viene Mariel”. Su intención era ir por el PJ bonaerense.

Lejos de esa estructura, desde el Frente Renovador, Sergio Massa y Malena Galmarini buscarán tener un espacio en la fórmula con Juan Andreotti, intendente de San Fernando. En la primera sección electoral también se anota Federico Achaval, de Pilar.

También con raíz peronista aspira a competir Fernando Gray, que en la última elección fue por fuera del partido con el sello Somos Buenos Aires.

A instancias del presidente Javier Milei, el ministro del Interior Diego Santilli y el armador Sebastián Pareja comenzaron a medirse en territorio y frente a la interna de La Libertad Avanza como posibles candidatos.

Santilli y Pareja iniciaron la campaña para arrebatar el poder del peronismo en la provincia que gobierna Axel Kicillof, un desafío que tomará volumen en los próximos dos años.

El presidente de La Libertad Avanza negó a LA NACION que ya esté lanzado. Pero su discurso en Derecha Fest fue claro: “En la provincia de Buenos Aires, el último reducto del kircherismo vamos a gobernar en 2027. Vamos a gobernar esta provincia, se lo puedo asegurar”, prometió como si ya fuera candidato.

Pareja, que cuenta el aval de Karina Milei, dijo que “Aún no se definió” el candidato.

Santilli, que ganó como diputado en octubre último. también se lanzó ante ese mismo auditorio de Mar del Plata. “Empecemos por acá. Por todas las provincias que no quieren cambiar. Salgamos del sometimiento”, dijo el ministro del Interior.

En tanto, Valenzuela dijo a LA NACION: “Yo siempre mostré mi vocación de trabajar para desplazar al peronismo de la provincia de Buenos Aires”. El ex alcalde de Tres de Febrero, uno de los primeros en saltar del Pro a la militancia de La Libertad Avanza, espera aún su designación en Migraciones antes de volver a reactivar el chip electoral para 2027.