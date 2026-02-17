Kicillof se enfoca en el armado nacional y prepara su desembarco en el interior tras la conquista del PJ bonaerense

Luego de haber conquistado la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se enfoca en el despliegue nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sello político que el mandatario lanzó el año pasado en medio de la interna que lo enfrenta con Cristina y Máximo Kirchner.

Con un equipo integrado por funcionarios e intendentes bonaerenses, en esta etapa buscan tejer alianzas con sectores políticos y sociales para definir a los referentes del MDF en el interior. Mientras tanto, persisten diferencias sobre la estrategia en relación con los distritos a priorizar en el armado y el orden en que debe hacerse llegar la presencia del gobernador a las provincias.

Cerca del mandatario consideran que su flamante liderazgo del PJ bonaerense constituye un movimiento significativo de cara al armado nacional. “Unifica y pone en Axel la principal responsabilidad de construcción política de cara a 2027”, se entusiasmaron cerca del gobernador. Kicillof asumirá formalmente como nuevo presidente de la estructura el 15 de marzo, tras haber arribado a un pacto con Máximo Kirchner.

Axel Kicillof encabezó el acto de presentación de "MESA Bonaerense" junto a Máximo Kirchner Eva Cabrera/Télam

“Es el último movimiento que tenía que hacer para poder dedicarse a la construcción nacional”, sostuvieron fuentes del MDF en diálogo con LA NACION. A su vez, explicaron que es “un paso importante por la figura de autoridad que representa la conducción del partido dentro del peronismo” y agregaron que también “desescala la tensión” con La Cámpora.

La mesa chica encargada de expandir la influencia del espacio y la figura del mandatario en todo el país está integrada por los ministros bonaerenses Andrés Larroque (Desarrollo), Carlos Bianco (Gobierno), Gabriel Katopodis (Infraestructura), así como la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, según revelaron a este diario altas fuentes del movimiento.

También mencionaron a la vicegobernadora Verónica Magario y a los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Julio Alak (La Plata).

Axel Kicillof, Verónica Magario, Carlos Bianco y Cristina Álvarez Rodríguez en Chascomús

El armado nacional de una coalición opositora al modelo del presidente Javier Milei está dando sus primeros pasos. En esta etapa, el equipo del gobernador está dialogando con intendentes, legisladores e “históricos representantes” del peronismo de todo el país para definir “quiénes son los referentes provinciales”.

Algunos de los primeros nombres propios incluyen a Martín Barrionuevo, quien fue candidato a vicegobernador en las últimas elecciones en Corrientes; el exministro de Agricultura nacional Norberto Yauhar y el sindicalista mercantil Alfredo Beliz, en Chubut; el dirigente de la Juventud Peronista Juan Pablo Gómez, en San Juan; el diputado provincial Sebastián Benítez Molas y el exministro de Economía provincial Santiago Pérez Pons, en Chaco, según recogió LA NACION.

El tejido de alianzas incluye, además del peronismo y sectores sociales y productivos, a radicales y peronistas disidentes. “Tenemos claro que no podemos cerrarnos sobre el peronismo. Con eso solo no va a alcanzar”, argumentaron en el MDF.

Una fuente del gabinete bonaerense confesó que hay jefes municipales, funcionarios y dirigentes del interior que visitan La Plata, “piden hablar con algún ministro” y se reúnen con Kicillof, Katopodis, Bianco o Larroque. En paralelo, en todas las provincias, “intendentes de ciudades medianas piden pista y quieren estar muy articulados”.

Carlos Bianco con Gabriel Katopodis a su derecha y José Arteaga, titular de Autopistas de Buenos Aires, a su izquierda, en conferencia de prensa Prensa PBA

Un ejemplo concreto del desembarco del MDF en el interior fue la inauguración a mediados de diciembre pasado de una sede partidaria en la capital provincial de Jujuy. Se trata de una casa que se decoró con algunos afiches del movimiento y fotos de Kicillof.

Cerca del gobernador calificaron su surgimiento como “espontáneo” y afirmaron que “no hay una bandera de largada para armar locales”. Pese a esta postura, mencionaron que también referentes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos han inaugurado locales con carteles con el logo del MDF. Y advirtieron: “No bendijimos a nadie aún. No les dijimos ‘vos sos mi hombre en la provincia’. Son referentes provinciales que están sumando”.

El desembarco de Kicillof en las provincias es el punto que genera mayores contradicciones en el círculo del gobernador. Lo único que parece asomar con algo de claridad es que este año visitará distintos distritos. Pero mientras algunos señalan como prioridad el armado y su presencia en donde el peronismo está más débil, otros esperan que empiece por donde gobierna el espacio.

“Tenemos muy claro cuáles son los lugares donde tenemos que hacer una construcción que nos va a llevar más trabajo. En algunas provincias venimos de tener resultados [electorales] muy bajos, entonces necesitamos reconstruir más fuerte. En otras tenemos situaciones internas muy desmadradas, como en Jujuy y Salta [donde ambos PJ locales están intervenidos]”, explicó una funcionaria al tanto del armado.

Además, hizo hincapié en que “no hay tanto apuro por salir a pisar el territorio con Axel” –al menos en estos primeros meses del año– y que prefieren evitar que un eventual viaje de Kicillof a una provincia despierte tensiones internas: “Capaz es preferible ir a una provincia más pequeña que no tenga tanto peso electoral –por la cantidad de habitantes–, pero que el desembarco pueda ser más contundente y concreto”.

A su vez, deben interiorizarse profundamente acerca de “cómo afecta específicamente la mala política del gobierno nacional” en cada provincia, para así llevar un discurso sólido en tanto “alternativa” al modelo de Milei.

De todos modos, aún no definieron un cronograma de viajes, pero aseguran que tienen “muchas invitaciones a charlas, debates y presentaciones de libros y eso va a generar visitas”.

En contraste, otras fuentes esperan que el armado priorice las provincias gobernadas por el peronismo de tinte opositor al gobierno nacional –La Pampa, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego– y luego desembarque en donde una construcción axelista se sentiría “visitante”.

Durante este último mandato, Kicillof ya visitó las provincias aliadas de Formosa, La Pampa y La Rioja, destacaron, y aseguraron que tienen invitación para ir cuando quieran a Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Axel Kicillof y Gildo Insfrán recorrieron el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Pte. Néstor Kirchner en Formosa Prensa PBA

El rol de gobernadores e intendentes

Desde el armado pusieron especial énfasis en aquellos gobernadores con los que explora una suerte de mesa para frenar las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso: el pampeano Sergio Ziliotto, el formoseño Gildo Insfrán, el riojano Ricardo Quintela, el santiagueño Elías Suárez y el fueguino Gustavo Melella.

Aseguraron que la construcción será con estos mandatarios, con los que el diálogo se volvió más fluido en los últimos meses, y que “cada uno va a aportar desde su lugar y su identidad”. Ellos cinco, sumados a Kicillof, constituyen “el punto de arranque de la construcción política 2026-2027”.

Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Elías Suárez en la Casa de La Pampa Diego Nasello

El gobernador bonaerense, señalaron, considera que se trata de “un buen punto de partida para encontrar la forma con la que la oposición tiene que ir poniéndole voz a la malaria social”. Sin embargo, subrayaron que este diálogo no implica un respaldo directo al armado de Kicillof: “No es que los cinco dicen que Axel conduce y es el candidato. Y probablemente alguno de ellos quiere ser candidato. Nadie regala nada. Pero empieza a haber un interés común”.

Los intendentes bonaerenses, pilares del armado inicial del MDF en la provincia, también cuentan con un rol en la expansión nacional. Espinoza colabora mediante el contacto con jefes municipales de todo el país –e incluso gobernadores–, dado que preside la Federación Argentina de Municipios (FAM).

El jefe de La Matanza “está en una etapa de construcción de la ampliación del MDF en el país; no va a parar de construir, va a avanzar cada vez más”, dijo una fuente del espacio. “Divide su tiempo entre el 70-80% de gestión, y el resto para la FAM y el rosqueo de la construcción del MDF”.

Axel Kicillof, con Fernando Espinoza, en un acto de entrega de viviendas en La Matanza Nicolás Suárez

En tanto, cerca de Ferraresi dijeron que su prioridad es el fortalecimiento de la estructura política bonaerense, especialmente porque el peronismo deberá preparar un nuevo candidato a la gobernación para el año próximo. Por lo pronto, otra voz deslizó que Alak estaría buscando instalarse para competir por el sillón de Dardo Rocha en La Plata.