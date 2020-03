Se agrava la crisis en Chubut por el atraso de los pagos a los estatales

El gobernador Arcioni postergó los pagos salariales a los estatales y eso complicó el funcionamiento de la administración

RAWSON - El pago de los sueldos de los empleados estatales en cuentagotas, la incertidumbre acerca de la cancelación de haberes adeudados correspondientes a enero y febrero, y las medidas de fuerza vigentes de los principales gremios; reinstalan un escenario de crisis en Chubut, donde gobierna el peronista Mariano Arcioni.

La provincia, jaqueada por los vencimientos de deuda que generan un déficit mensual que supera los $ 1.600 millones mensuales, vivió hoy otro día complicado: mas de dos mil empelados estatales marcharon a Casa de Gobierno, ubicada en la capital provincial, en reclamo del pago escalonado. El Gobierno pagó recién este viernes los sueldos de enero del tercer rango hasta los 85 mil pesos y todavía no hay cronograma para la cancelación de los sueldos de febrero.

Con las cuentas en rojo, Chubut se encamina a un callejón sin salida. El ministro de Seguridad, Federico Massoni , decretó este viernes un asueto administrativo ante la movilización prevista por los estatales. Casa de Gobierno fue un desierto: sin el ya tradicional vallado, sin policías ni empleados para escuchar el reclamo de los integrantes de la Mesa de Unidad Sindical.

Las protestas se extendieron a toda la provincia: en Puerto Madryn, los trabajadores de ATE llevaron la medida de fuerza a la Ruta Nacional 3. Permitieron la circulación de autos y colectivos por ambos carriles cada 15 minutos. A las 12 del mediodía permitieron la normalización del tránsito.

En Esquel renunció toda la conducción del Hospital Zonal. El director del centro de salud, Sergio Cardoso , confirmó en la asamblea de trabajadores que dejará su cargo debido a la dura crisis que atraviesa la salud pública. El resto de los integrantes de la dirección también puso a disposición la renuncia.

Según explicó Cardoso a los trabajadores en una asamblea, la renuncia se debe a que los servicios básicos del hospital como internación, guardia, clínica, pediatría y terapia intensiva están afectados debido a que el personal "no está teniendo los medios para asistir a cubrir las guardias o al hospital". Agregó que "hasta el momento no habíamos tenido nunca el problema en los servicios esenciales. Esto es grave, me veo en la obligación de tomar esta medida. La gente no tiene dinero para llegar al hospital", manifestó.

Cardoso explicó que seguirá trabajando, pero aseguró que el problema es "salarial" . Y agregó que "la falta de insumos no es el problema, los insumos los tenemos y si no es así los conseguimos".

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) no comenzó las clases y, según anticipó, mantendrá las medidas de fuerza en las escuelas de la provincia. En los hospitales y en el Poder Judicial solo se respetan las guardias mínimas.

El conflicto se arrastra desde mediados del año pasado, cuando el gobernador Arcioni anunció el pago escalonado como una salida al déficit de Chubut consecuencia del pago de vencimientos de deuda. Arcioni mantiene una relación fluctuante con la Nación. Una foto con el presidente Alberto Fernández encendió hace poco mas de un mes algunas esperanzas sobre la posibilidad de abrir nuevos caminos para pasar la tormenta. Sin embargo, desde el Gobierno provincial desalentaron la posibilidad de un salvataje que devuelva un rumbo de pagos ordenado a los estatales.

El secretario de Trabajo de Chubut, Cristian Ayala , aseguró que "la deuda en la provincia es estructural. Estamos pagando en dólares los compromisos contraídos entre 2012 y 2016. Nosotros como Estado tenemos que mantenernos con nuestros recursos. Es cierto que una asistencia de Nación nos permitiría salir más rápido y el diálogo es permanente, pero nosotros debemos ser sustentables".

El funcionario se refirió a la decisión de desdoblar el tercer rango de sueldos de empleados estatales y depositar este viernes los salarios de hasta $ 85.000. "Todos los pagos se hacen con recursos propios del estado provincial. A medida que se dispone de dinero se va pagando", explicó. Con los gremios estatales "tenemos comunicación permanente con los representantes de los trabajadores. Desde el gobierno se pone a disposición toda la información sobre la situación real y crítica de la provincia con sus números".

Si bien todavía no está definido el día, el secretario de trabajo chubutense mencionó que "la semana que viene se va a cancelar el pago progresivo" de acuerdo a como vayan evolucionando las cuentas de la provincia.

El diálogo abierto el Gobierno con los gremios estatales, sin embargo, instala un mismo discurso: los recursos no están para cancelar la masa salarial con las cláusulas gatillo comprometidas el año pasado con los gremios estatales.

Con este ítem, la masa salarial pasó a ser aproximadamente de $5100 millones mensuales: $4578 millones en salarios y $542 millones en cargas sociales. En el último mes, Chubut alcanzó una recaudación que entre impuestos provinciales, coparticipación y regalías llegó a los $ 3455 millones, por lo que el déficit mensual ya alcanzó los $ 1665 millones.

Proyectado en el año, este déficit seguirá su avance como una bola de nieve. Sin prever nuevos aumentos salariales, los datos oficiales del Gobierno marcan que habría un desfasaje superior a los $ 18 mil millones de pesos respecto a los ingresos, sólo en el ítem correspondiente al pago de sueldos.