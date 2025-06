Se cayó la sesión en el Senado bonaerense para reponer la reelección indefinida de legisladores

La sesión en el Senado de la provincia de Buenos Aires con la que el cristinismo buscaba rehabilitar la reelección indefinida de legisladores bonaerenses, concejales y consejeros escolares se cayó este miércoles por la tarde por falta de quorum. El peronismo logró aglutinar en las bancas a senadores alineados con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof, pero faltó la senadora Sofía Vannelli, alineada con Sergio Massa. Si bien sumó a tres senadores del bloque libertario díscolo, el número para el peronismo no cerró: llegó a 23, uno menos de lo necesario para iniciar el debate.

A las 15, hubo un primer intento por sesionar, pero el número insuficiente de 11 senadores llevó a que se entrara en un cuarto intermedio que se extendió hasta cerca de las 18.20, cuando el peronismo hizo otro avance para por reflotar la sesión ordinaria, pero no consiguió su objetivo.

En la segunda oportunidad, se sentaron 23 legisladores. Después de mucho tiempo enfrentados, se presentaron juntos senadores alineados con Cristina y otros leales a Kicillof. Así, por el bloque peronista estuvieron Teresa García, Gustavo Soos, Sergio Berni, Federico Fagioli, Eduardo Bucca, María Rosa Martínez, Emmanuel González Santalla, María Elena Defunchio, Adrián Santarelli, Ayelén Durán, Gabriela Demaría, Luis Vivona, Pablo Obeid, Walter Torchio, Marcelo Feliú, Amira Curi, Pedro Borgini, Laura Clark, Sabrina Bastida y Daniela Viera.

A ellos, se sumaron Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura, los tres del bloque Unión, Renovación y Fe.

Los bloques de Pro (nueve senadores), La Libertad Avanza (cuatro integrantes ), UCR+Cambio Federal (ocho miembros) y Derecha Popular (monobloque) no se presentaron en sus bancas.

La senadora Vannelli, alineada con Massa −que en 2016 impulsó el fin de las reelecciones indefinidas−, se ausentó y, así, le negó al peronismo la última presencia que le hubiera garantizado el quorum de 24 (hay 46 legisladores en total). Antes de la sesión, la senadora había adelantado en su cuenta de X (ex-Twitter) que no asistiría.

“La sesión de hoy… ¡Atrasa! Tomé la decisión de no asistir. En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las rerere… de legisladores???? No entendieron nada", subrayó. “Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente. Quienes votan a favor -o dan quorum- de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos. Ser parte de esta maniobra es ser cómplice de la decadencia política en la que estamos. La política necesita más renovación, no menos“, agregó Vannelli.

En el recinto, la senadora Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, responsabilizó a la oposición por la falta de quorum en la sesión. “Lamento que hoy, habiendo proyectos importantes y otros de interés político, los presidentes de bloques de la oposición se hayan comunicado conmigo para decirme que no iban a dar quorum”, indicó. Destacó que, además de la reelección de legisladores, la sesión ordinaria tenía otras temáticas como el pedido de los trabajadores de la cooperativa Madygraf “que están esperando la declaración de interés público y sujeto a expropiación de su herramienta de trabajo”.

Consultada por la ausencia de Vannelli, García afirmó a LA NACION que “lo verdaderamente grave fue que la UCR no avisó, y la alianza de Pro y La Libertad Avanza tampoco, que iban hacer caer la sesión” y que eso “pasa por primera vez”. Sostuvo que con Vannelli sola no hubieran alcanzado el quorum porque Fagioli (alineado con Juan Grabois) “se fue”.

En una jornada que se alteró con la noticia de que Cristina Kirchner reactivó el diálogo con Kicillof, la confluencia de senadores de ambos bandos en el recinto aportó un indicio de tregua.

“El bloque de Pro, el radicalismo y La Libertad Avanza tampoco le va a dar tratamiento al régimen previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas”, reprochó García. “Esconderse para no dar quorum es una actitud poco menos que cobarde”, agregó.

Kikuchi, en tanto, dijo en el recinto: “Lamentamos enormemente esto que está ocurriendo. Somos servidores públicos y nuestro trabajo es venir a debatir el orden del día, en el que no solo estaba el tema reelecciones sino otro montón de leyes”. Además de aportar al quorum, su bloque estaba dispuesto a votar a favor de las reelecciones indefinidas de legisladores. “El radicalismo, Pro y La Libertad Avanza no bajaron. Manifestamos que las discusiones políticas se dan en el recinto, se tiene que venir a discutir las cuestiones en el recinto. No solo se trataba reelección, había unos 40 temas más”, dijo a LA NACION el senador Vargas, compañero de bloque de Kikuchi.

Desde el bloque UCR+Cambio Federal, el senador Agustín Máspoli criticó los dichos de García. “Lamento que quieran chicanear a la oposición por el tratamiento de proyectos que evidentemente no están en la agenda del oficialismo. Hemos tenido varias sesiones y no han mostrado predisposición para avanzar en los temas que realmente nos importan a los bonaerenses”, señaló.