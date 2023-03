Se recalienta la pelea de Juntos por el Cambio en la Ciudad: Martín Lousteau presiona por la boleta única tras la advertencia de Mauricio Macri

escuchar

Ni el renunciamiento de Mauricio Macri aplacó los ánimos en la Ciudad, la fortaleza electoral y principal caja política de Pro. Todo lo contrario: la atmósfera en Juntos por el Cambio por el armado porteño se recalentó tras la confirmación de la retirada del expresidente. La discusión por la sucesión en el bastión del macrismo pone a Horacio Rodríguez Larreta frente a una encerrona. Mientras busca recomponer el vínculo que forjó con Macri hace veinte años y reconstruir los lazos antes de la interna con Patricia Bullrich en las PASO del 13 de agosto, la primera posta que deberá sortear en su carrera presidencial, Larreta precisa encontrar una solución al conflicto con Martín Lousteau , el aspirante a jefe de gobierno de la UCR, quien reclama claras reglas de juego para la competencia en la Ciudad. ¿Desdoblará las elecciones o habilitará la boleta única?

El acuerdo de Larreta y Lousteau cruje por la resistencia de Macri a facilitar la negociación sobre las reglas de competencia en las primarias porteñas. Esa discusión se volvió crucial para el esquema nacional de Juntos por el Cambio, ya que el jefe porteño necesita alejar las posibilidades de una fractura con un sector de la UCR , un sostén clave para su proyecto presidencial.

Apenas 24 horas después de que anunciara que no volverá a disputar la Presidencia, Macri exhibió su capacidad de daño. Aseguró que no se imagina a Lousteau como sucesor de Larreta y ratificó su respaldo a su primo, Jorge Macri . Quiere que el Pro siga al mando de la botonera de la Ciudad.

Fue una advertencia a Larreta, quien se comprometió a unificar la oferta de Pro en el distrito. De hecho, inició el proceso de bajar de forma progresiva a sus cartas y se encamina a definir a través de una encuesta entre Jorge Macri y Fernán Quirós. Larreta se alista para apoyar al postulante único de Pro, pero antes pide explorar una solución al problema de Lousteau, líder de Evolución Radical.

Con ese trasfondo, Lousteau pidió que el jefe de gobierno habilite la votación con la Boleta Única en los próximos comicios . “En Juntos por el Cambio decimos que queremos la boleta única en todo el país y criticamos al peronismo cuando cambia las reglas de juego, elimina las PASO, altera todo para ver si puede sacar una ventaja del sistema que manipula. Nosotros tenemos en la ciudad tenemos ley de boleta única y es tiempo de empezar a usarla ”, afirmó Lousteau en diálogo con el programa La inmensa minoría, que se emite por Radio Con Vos. E insistió en que en la Ciudad gobierna Juntos por el Cambio, no el Pro. Y enumeró las sillas que controla su fuerza, como el Banco Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, entre otros.

De inmediato, Jorge Macri salió a cuestionar la idea: deslizó que le sonaba a una maniobra “especulación” política y que podría generar confusión en el electorado .

Figuras leales a Lousteau repiten por estas horas que la implementación de la ley de boleta única debe ser una decisión que adopte exclusivamente el jefe de gobierno porteño. “No hay que negociar con nadie”, aseguran en el círculo de confianza del senador. Argumentan que le dará más “transparencia” a la elección porteña y que romperá con el efecto “arrastre” de la boleta presidencial que “degrada” la autonomía de la Ciudad. En la entrevista radial, Lousteau subrayó que Macri optó por bajarse de la disputa presidencial para darle paso a las “nuevas camadas” de Pro, por lo que “la responsabilidad de la decisión” es de la nueva generación del macrismo. Es decir, Larreta.

Por lo pronto, tras la cumbre con Macri, Larreta le pidió a Emmanuel Ferrario que desista de competir. En Uspallata repiten que Soledad Acuña y Fernán Quirós seguirán en carrera. En el macrismo aguardan novedades para las próximas semanas. Quienes rodean a Larreta admiten que apunta a limpiar el camino para un único candidato de Pro. Eso sí: necesita resolver antes el problema de Lousteau.

Mientras tanto, seguirá exhibiendo equilibrio en esa pulseada. Este miércoles asistió a un encuentro de La Generación, la agrupación que nuclea a dirigentes sub-40 de Juntos por el Cambio, y busca ser un espacio de debate y de formación de líderes políticos de la fuerza opositora. El líder de La Generación es Manuel Vidal, jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad. El evento reunió a casi todos los aspirantes porteños de JxC, como Lousteau, Quirós y Acuña. La discusión por la elección “concurrente” fue un tema recurrente en las charlas de los aliados de Larreta. Defendían la posición de Lousteau con críticas a la intransigencia macrista. Alertan sobre la necesidad de cuidar el vínculo con la UCR con miras a un eventual gobierno en 2024.

En el larretismo analizan distintas opciones para solucionar el conflicto con Lousteau y garantizarle reglas claras para la competencia. Por un lado, no descartan de plano desdoblar los comicios -cuentan con pocas posibilidades por la creciente apatía electoral y el hartazgo con la política entre los ciudadanos- o impulsar una votación con Boleta Única en la Ciudad. En ese caso, el jefe de gobierno se elegiría el mismo día que el presidente, pero las boletas estarían separadas. Emplear la boleta única electrónica sería mucho más engorroso.

Lousteau quiere competir en las PASO y no espera ser ungido por Larreta. Pero reclama fair play y que no manipulen “el sistema” para restarle chances : quiere ir colgado de la boleta de todos los presidentes de JxC - Bullrich ya rechazó ese planteo- o escindir la elección porteña de la nacional. Sabe que el Pro tiene las figuras más competitivas en la lucha por la Casa Rosada y no quiere que le inclinen la cancha. Y los suyos argumentan que JxC se encamina a impulsar fórmulas mixtas a nivel nacional, por lo que ningún eventual candidato presidencial podrá negarle la boleta al postulante del radicalismo. “¿Nos van a negar la boleta si Larreta lleva un vice radical? ¿Nos van a obligar a ir con boleta corta?”, dicen. En Pro hay quienes alertan que Larreta y Macri deben contener al radicalismo porque serían más dañinos si compiten por afuera del paraguas de JxC.

También calculan que, en caso de aplicar la boleta única de papel, podrían licuar el caudal de legisladores que saque Javier Milei. El entorno de Macri plantean reparos frente a la idea impulsada por los radicales y larretistas. “No hay antecedentes. Cambiaríamos las reglas antes de la elección. ¿Cómo lo van a justificar en la discusión pública? Es un manoseo del sistema”, desliza un interlocutor habitual del expresidente. Evalúan que será engorroso y costoso explicarle al electorado y que Lousteau debería garantizarse un candidato competitivo a presidente del radicalismo.