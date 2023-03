Alberto Fernández con Joe Biden, en vivo

escuchar

Lo que hay que saber de la reunión bilateral

El presidente Alberto Fernández se reunirá con su par de Estados Unidos, Joe Biden . El encuentro será a las 15.45 horas de nuestro país. La reunión bilateral, que originalmente estaba prevista para julio del año anterior y se postergó porque el mandatario estadounidense contrajo Covid-19.

, que incluirá declaraciones a la prensa, y después una reunión de trabajo ampliada, con los funcionarios de cada gobierno. ¿Qué temas se abordarán? La lista de temas incluirá “desafíos globales”, indicó la Casa Blanca, como el cambio climático o el impacto de la guerra en Ucrania, y una agenda de trabajo para marcar el rumbo de la relación bilateral y las áreas de “interés nacional mutuo”. El gas, el litio, el 5G, la fragilidad de la economía, y el vínculo de la Argentina con Fondo Monetario Internacional (FMI).

9.10. El listado de temas que se tocarán en la bilateral

El Gobierno dejó trascender que llevará a la reunión con Joe Biden el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el reclamo argentino para que se eliminen los sobrecargos que cobra el organismo, que no ha prosperado.

Pero la Casa Blanca difundió oficialmente una lista de temas que forman parte de la agenda internacional de la administración demócrata, como la defensa de la democracia y los derechos humanos, o el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia.

El director de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una llamada con periodistas que ambos líderes discutirán cómo pueden mejorar la cooperación económica. Estos son los temas que ha enumerado el gobierno de Biden para la reunión: democracia y derechos humanos, minerales críticos –litio, vital para la producción de baterías–, la lucha contra el cambio climático, cooperación económica, telecomunicaciones, 5G, espacio, energías limpias, migración, Ucrania y la seguridad alimentaria.

9.02. Quiénes participarán de la cumbre en la Casa Blaca

Horas antes de la reunión bilateral entre el Presidente Alberto Fernández y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la delegación argentina se mostraron “muy conformes” con la lista de funcionarios norteamericanos que se sumarán a la reunión ampliada luego de la conversación que mantendrán los mandatarios en el Salón Oval. A la mesa se sentarán, según indicaron fuentes oficiales, tres de los principales funcionarios de la administración demócrata: el secretario de Estado, Antony Blinken; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Además participarán el principal asesor de Biden para América latina, Juan González; el encargado del Cono Sur, Lorenzo Harris, y el embajador en la Argentina, Marc Stanley, y el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

Fernández estará acompañado en la Casa Blanca por el canciller, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

9.00. La expectativa previa de Alberto Fernández

“Creo que puede ser una muy buena oportunidad para Argentina donde tenemos muchas cosas por resolver y donde los Estados Unidos hasta acá siempre nos han estado acompañando en los organismos internacionales de crédito”, le aseguró ayer el presidente Alberti Fernández a C5N y agregó: “Creo que con Biden vamos a tener una muy buena oportunidad para charlar de toda la situación que incluye el fin de la pandemia, la guerra inconclusa entre Rusia y Ucrania y la situación financiera internacional que se ha desatado a partir de la caída del Silicon Valley Bank y la unión de bancos suizos que nadie sabe muy bien cómo va a seguir pero que recuerda mucho al 2008 cuando se vino abajo Lehman Brother”.

8.57. La custodia del servicio secreto y un test de covd

La comitiva presidencial se movió en Estados Unidos con un aditivo novedoso: la custodia de agentes del Servicio Secreto, que siguieron los pasos de Alberto Fernández en Nueva York, en el traslado a Washington y en la capital norteamericana, parte del protocolo de seguridad desplegado por la Casa Blanca para una visita oficial. No fue la única precaución: la delegación y los periodistas que cubren la gira debieron someterse a un test de Covid-19 antes de dirigirse a la Casa Blanca, una de las exigencias que dejó la pandemia del coronavirus para quienes pisen el Salón Oval.

8.57. La agenda de Biden

Antes de la reunión bilateral con Alberto Fernández, Joe Biden arrancará su día como anfitrión de la segunda Cumbre por la Democracia, un encuentro creado por su administración que ve un mundo fragmentado en dos polos: democracias y autocracias. Biden y los líderes de Costa Rica, la República de Zambia, los Países Bajos y la República de Corea pronunciarán discursos virtuales en cumbre. La sesión de apertura será seguida por sesiones plenarias temáticas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá esta tarde a Alberto Fernández

Por la tarde, luego de la reunión bilateral, Biden cerrará el día con una recepción en el ala Este de la Casa Blanca para conmemorar la independencia de Grecia.

8.56. Cafiero, en una comunicación con Zelensky

El canciller Santiago Cafiero participó ayer en Nueva York, escala previa a la reunión de hoy en Washington, de un encuentro virtual convocado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para debatir distintas iniciativas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y establecer “una paz duradera”, de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Cafiero fue el único canciller latinoamericano invitado por Blinken a participar del evento denominado “A Just and Lasting Peace in Ukraine”, que fue inaugurado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Estamos comprometidos en contribuir para aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano. Una paz justa y duradera sólo será posible si se defienden los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.



Así lo manifesté en un diálogo convocado por @SecBlinken. pic.twitter.com/z6N1mpYlWe — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 28, 2023

”El mundo quiere la paz en Ucrania, una paz que sea sostenible y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, dijo Cafiero en su exposición.