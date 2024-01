escuchar

ROSARIO.-”Desequilibrio y feroz presión”, fueron los términos que usó el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, para describir el estado actual de las cuentas en esta provincia. El complicado diagnóstico de la herencia que dejó el peronista Omar Perotti y la brusca caída de la recaudación en diciembre sirven también para tratar de amortiguar las demandas por suba de salarios públicos, que comenzarán a desgranar distintos gremios del sector público. El gobierno de Maximiliano Pullaro será “realista” a la hora de negociar salarios, esgrimen en la administración provincial. Ese realismo, probablemente, generará un clima conflictivo sobre todo con el sector estatal docente, algo que prevén.

El número que aportó Olivares para describir la situación actual de las arcas provinciales es que los ingresos fueron un 92 por ciento menos en 2023 , si se tiene en cuenta la inflación del 215,4 por ciento, de acuerdo a datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la provincia.

Desde el gobierno de Santa Fe advirtieron también sobre el impacto de las medidas que tomó la gestión de Javier Milei, que provocaron una merma en la recaudación provincial. Olivares marcó la preocupación por el impacto que dos medidas económicas nacionales tendrán en 2024 y que agravan la situación de los recursos provinciales, generando una merma equivalente a dos masas salariales mensuales. Esas medidas “que ejercen una feroz presión en las cuentas de la provincia”, afirmó el ministro, son, por un lado, la incidencia de las reformas tributarias en el impuesto a las ganancias y, por otro lado, la reducción de las transferencias no automáticas desde el Estado Nacional que se anunciaron recientemente.

Maximiliano Pullaro

El dato de inflación de diciembre fue lo que encendió la disputa salarial, que comenzará a cristalizarse con la reunión paritaria con los docentes estatales la semana que viene. Luego de conocerse que el índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia tuvo una suba del 27,9% en diciembre, los gremios que nuclean a los docentes de escuelas públicas y privadas de Santa Fe exigieron el cumplimiento de la paritaria vigente, la cual contempla una actualización salarial en el último mes del año. Los gremios docentes reclaman una diferencia del 84% entre la inflación acumulada en 2023 y el aumento salarial obtenido que no fue abonada. Los docentes consideran que esta situación debe resolverse antes de comenzar a discutir la paritaria para este año por lo que esperan que con el salario del mes de enero se pueda abonar esa diferencia.

Ante ese clima de presión, el gobierno de Santa Fe salió a dar este panorama sombrío de las cuentas provinciales. “ Las finanzas de la provincia se encuentran desequilibradas y sometidas a una feroz presión ”, describió Olivares, que detalló que Santa Fe atravesó un 2023 con una inflación del 215,4%, contrastando con un 123 % de incremento en los ingresos corrientes respecto de 2022, es decir un 92 % menos. “Todo esto lleva a tener cuentas presupuestarias con déficit: es decir, se gasta más de lo que ingresa”, resumió.

Este jueves, transcurrido el primer mes de Gobierno, brindamos la información de gestión junto al gobernador @maxipullaro pic.twitter.com/tXaJVC4l5X — Pablo Olivares (@polivares3) January 11, 2024

El ministro de Economía señaló que mientras los ingresos corrientes fueron de ese 123 %, el gasto salarial fue del 155 %, lo que entre otras cosas “llevó a cerrar el año con un déficit superior a una masa salarial mensual”.

Más allá del déficit que acarreaba la provincia, según Olivares, en diciembre se produjo un derrumbe mucho mayor. El funcionario sostuvo que hubo una fuerte caída de la recaudación en términos reales en el último mes del año, cuando los recursos tributarios estuvieron en el orden del 16 %, con una inflación del 27,9 %. A este escenario debe sumarse la caída tanto en los recursos tributarios nacionales como en los provinciales, cuya variación mensual estuvo por debajo de la inflación fue del 9,8 % y 13,9 %, respectivamente.

“Es un escenario complicado, donde tenemos que destacar el concepto de eficiencia en el gasto que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro, para que no se resientan los servicios públicos”, aseguró.

Con relación a las negociaciones salariales vigentes y por afrontar en el año, Olivares enumeró distintos niveles a tener en cuenta. “ En primer término, la inflación y en segundo una gestión saliente que acordó cargar las cuentas provinciales con un pase masivo de personal ”, recordó. En ese sentido, el funcionario apuntó que “se agrandó la planta del Estado en un 10 %” y se establecieron “condiciones salariales que en los tres años y medio anteriores no se habían aceptado, disponiéndolas en el tramo final de gestión a sabiendas de que ya no iba a ser su responsabilidad”.

En esa línea, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía advirtió que a esta gestión “le interesa el salario de los trabajadores, no hay ninguna duda, pero somos responsables en el ejercicio de gobierno. Son salarios, móviles para la policía, ambulancias para el Ministerio de Salud, arreglar caminos, rutas que están totalmente destrozadas, hacer obras donde no se hicieron para que cuando se produzcan lluvias en exceso no se generen todos los desastres que se generan, porque hubo mucha lluvia pero hubo falta de infraestructuras. Debemos contemplar todo: pautas salariales, obras, inversiones, un gobierno debe atender a todas las necesidades”, afirmó.