Se unen los piqueteros oficialistas y opositores para activar una protesta en Desarrollo Social la semana que viene

En un nuevo desafío a la gestión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, las organizaciones sociales oficialistas y de izquierda anunciaron una movilización en contra del “ajuste” y el “hambre” para el próximo 18 de mayo. Lo hicieron mediante una conferencia de prensa que se realizó en el Obelisco, de la que participaron los principales referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y de la Unidad Piquetera.

“Nos parece una falta de respeto que no estemos pudiendo resolver el problema alimentario en nuestros barrios”, comenzó su intervención el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro. Y continuó: “Hay aparentemente una decisión política de que eso no se resuelva y nos obliga a garantizar una movilización al ministerio de Desarrollo Social para empezar un plan de lucha”.

Conferencia conjunta de la UTEP y la Unidad Piquetera Prensa MTE

En ese sentido, Castro también criticó el rumbo general de la economía y alertó acerca de “un proceso de concentración que no tiene freno”. “Muy pocas empresas son las que producen la mayor cantidad de alimentos que consumimos en la Argentina y las que terminan decidiendo de facto quien come y quien no come en nuestro país”, denunció el dirigente. Y agregó: “El salario social complementario que cobramos no alcanza, tampoco el salario de los trabajadores que están en el marco de la formalidad”.

Para el dirigente, la movilización sobre la avenida 9 de Julio del próximo jueves “va a ser muy masiva, quizás la más masivas de los movimientos populares de los últimos 15 años”. Y vaticinó que marcará el punto inicial de un camino en el que, aseguró, “nos vamos a poner de acuerdo en varios puntos más para las peleas que se vienen”.

“Hay sectores de la derecha de la oposición a este gobierno, y hay incluso sectores de este gobierno, que la única idea que tienen es profundizar un ajuste”, apuntó Castro, quien fue el primero en tomar la palabra durante la conferencia. En esa línea, insistió: “Está claro que lo que se viene es seguir ajustando sobre la base de un 40% de pobreza en la Argentina. Eso es intolerable para cualquier militante popular de nuestro país”.

Esteba "Gringo" Castro fue el primero en tomar la palabra Prensa MTE

A su turno, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, celebró “el principio de acciones en común” con el resto de las organizaciones y llamó “al conjunto de la clase obrera ocupada” a “ocupar el escenario y luchar por el salario”. En ese sentido, disparó contra la dirigencia de la CGT: “Es muy grave que los representante sindicales de este país aprueben salarios de hambre para los trabajadores, que son los mismos que después recibimos en los comedores populares”.

“Esperemos que este sea el primer paso de un plan de lucha por nuestras reivindicaciones, que hay que ponerlas por delante de todas las diferencias que podamos tener. Necesitamos una acción de la clase obrera ocupada y desocupada, que si no sale por arriba va a tener que salir por abajo, para lograr un paro nacional”, enfatizó el dirigente trotskista.

Dirigentes de la UTEP y de la Unidad Piquetera Polo Obrero

Hace un mes, según pudo saber LA NACION, habían sido los propios dirigentes sociales afines al Gobierno quienes convocaron a un acercamiento con el resto de los referentes sociales. En esa ocasión, la propuesta que pusieron sobre la mesa fue la de llevar adelante un gran acto por el 1° de Mayo con el eje puesto en la consigna del “no pago de la deuda externa”. Sin embargo, la oferta no fue aceptada por la Unidad Piquetera, debido a que la izquierda ya tenía definido realizar manifestaciones de carácter partidario ese día.

“Nosotros a eso le dijimos que no, pero después de más de dos horas de charlar y compartir posiciones y miradas, estuvimos de acuerdo en que hay una necesidad de enfrentar entre todos este ajuste y que la unidad la tenemos que hacer en la calle”, había precisado a este diario la referente del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, quien confirmó la coincidencia en coordinar una medida “para poder enfrentar el hambre y el ajuste”, acción cuya fecha se ratificó recién hoy.