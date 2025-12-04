Comenzó la sesión en la Legislatura bonaerense y Kicillof espera que avance la autorización para tomar deuda

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca tener aprobada esta madrugada la autorización para tomar nueva deuda en una sesión extraordinaria de la Legislatura, que comenzó pasadas las 20.30, y, así, garantizarse los fondos para el pago de aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos.

Al cabo de una jornada de negociación se habría llegado a un principio de acuerdo en el interior del peronismo para sancionar la ley de financiamiento, que incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, condición fijada por los intendentes para dar su consentimiento a los legisladores que les responden en la Legislatura.

“Sale. Solo faltan detalles”, aseguraban los diputados de Unión por la Patria. Pero lo cierto es que la ley requiere los dos tercios de los votos de los miembros presentes para aprobar La ley de Financiamiento que autoriza a Kicillof a tomar deuda por US$3035 millones -gran parte de ella sería destinada a cancelar amortización de deuda- más otros US$650 millones para organismos descentralizados, según precisaron diputados de La Cámpora.

Las persistentes diferencias sobre el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal quedaron en el centro de la discusión para la postergación de la ley de financiamiento.

El Poder Ejecutivo se comprometió a crear un fondo para los municipios de $352.000 millones y a transferir a los intendentes $250.000 millones, en cinco cuotas, en forma independiente del porcentaje de la deuda que finalmente la provincia coloque en el mercado.

“Vamos a acompañar”, dijo Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria tras la renovación de la presidencia para un aliado de Máximo Kirchner, Alejandro Dichiara. “Vamos a buscar todos los consensos posibles”, prometió el nuevo presidente.

Este bloque alineado reúne 37 votos, pero está muy lejos de alcanzar los votos para lograr los dos tercios. Son diez los bloques: Kicillof espera contar con el aval de Nuevos Aires, que tiene tres legisladores conducidos por Gustavo Cuervo, y con los votos de Unión y Libertad, conducidos por Martín Rozas, que tiene seis diputados. Hasta allí la suma da 46. La clave está en los dos bloques escindidos de la UCR:, que responden a intendentes que necesitan los recursos.

La UCR+ Cambio Federal, con nueve diputados, exige que las cuotas del Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Municipal se paguen en tres cuotas y no en cinco. También puso reparos Somos Buenos Aires, que tiene seis legisladores. En caso de alinear a estos bloques, Kicillof pisaría los 60 votos. Y recalca que son dos tercios de los presentes los que se requieren para votar. Un piso más cerca que los dos tercios de los 92 escaños que componen el cuerpo.

Sesión en la Cámara de Diputados bonaerense Archivo

La postura libertaria

La Libertad Avanza (LLA) -que en la Cámara de Diputados ratificó la conducción del bloque de Agustín Romo- anunció que no acompaña la votación. Así lo hizo saber Sebastián Pareja, al asistir a la jura de los nuevos diputados. Y exigió que los socios de Pro voten en el mismo sentido, en una reunión que tuvo con el ministro del Interior, Diego Santilli, en las últimas horas. “Si los arrastra, estamos complicados”, se sinceró un armador de Unión por la Patria.

Tampoco votarán los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores.

El gobernador Kicillof espera que se vote y el tema pase al Senado porque a partir de la semana que viene el bloque de La Libertad Avanza, más los aliados de Pro, sumarán 31 diputados.

De éstos, 20 serán de LLA y 11 de Pro. Un interbloque no conformado, pero que presiona al gobernador a través de Pareja, quien advirtió que en caso de votar con Kicillof el Pro quedaría eyectado de la alianza de gobierno. Desde el 10 de diciembre, Unión por la Patria engrosará su bloque a 39 y será más difícil convencer a los libertarios que no tienen intendentes.

El pronóstico del Senado

En el Senado, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, el trámite parece más fácil: hoy el bloque de Unión por la Patria tiene 21 escaños que podría sumar a los tres de Unión y Libertad, al legislador de derecha popular y eventualmente a los ocho senadores de las dos vertientes radicales, que necesitan los fondos para que sus intendentes paguen los aguinaldos. Los bloque de Pro y La Libertad Avanza suman 13. Nueve responden al partido que fundó Mauricio Macri y cuatro al de Javier Milei.

La semana que viene, tras la jura prevista para el feriado del lunes, Unión por la Patria tendrá quorum propio, con 24 escaños, pero la bancada de La Libertad Avanza crecerá hasta sumar 16, un número que podría bloquear los dos tercios. Aún así, Kicillof podría contar con los tres senadores escindidos de los libertarios y los tres radicales.

En las últimas horas la negociación gravitó no sólo en el reparto de recursos. Se puso en discusión la aprobación de otros cargos, como los nuevos consejeros de Educación y jueces del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense.