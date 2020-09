El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Crédito: Mauro V. Rizzi

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apuntó hoy contra los principales dirigentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, al ser consultado sobre quién o quiénes están detrás de las tomas de terrenos en el Gran Buenos Aires y en el sur del país.

"Las tomas de tierra están promovidas por funcionarios de este Gobierno", sostuvo el ministro de Seguridad de Axel Kicillof y apuntó en particular contra Pérsico y Navarro. "Hay mucha gente de los movimientos sociales, mucha gente del Movimiento Evita, no tengo miedo de lo que digo. Ojalá que la Justicia investigue con la profundidad que lo tiene que hacer y que no pase lo que sucedió con el Indoamericano", expresó esta tarde en el programa conducido por Jonatan Viale en A24.

"Chino" Navarro, luego de escuchar las declaraciones del ministro, le respondió: "Si Sergio Berni, a quien aprecio y respeto, actúa como corresponde, tiene que ir mañana a denunciarme a mí y a Emilio Pérsico en la Justicia y aportar las pruebas, ya que él dice que somos los que instigamos las tomas. Y si no lo hace, al mediodía pediré que me investiguen a Emilio y a mí para ver qué responsabilidad tenemos. Es un disparate que un funcionario diga esto, si él sabe algo tiene que denunciarlo. Si no es cómplice, no puede tapar un delito".

Y continuó: "Es un disparate que Pérsico y yo estemos a favor de la toma de tierras. Estamos en desacuerdo. Lo que sí decimos es que, si se produce una ocupación, además de defender al titular de la propiedad, se resuelve dialogando y no con una topadora y con la guardia de Gendarmería. La crisis de la pandemia no se resuelve con violencia, la ley se puede cumplir hablando y dialogando".

Ante la comunicación telefónica del dirigente, Berni aprovechó el espacio para responderle: "La Justicia es la que investiga, nosotros sabemos lo que pasa en la calle. Me alegro profundamente que 'El Chino' Navarro haya cambiado de actitud, la última vez que lo escuché quedé preocupado por lo que decía".

El ministro resaltó que hay una necesidad legítima que es la falta habitacional y fue contundente al apuntar contra los dirigentes del Evita. "No creo en el peronismo de los planes sociales, ni en el negocio de los planes sociales. Tenemos que desactivar los planes que se profundizaron en estos últimos años".

Por su parte, Navarro insistió en que la acusación debía ser planteada en un marco legal. "Si el ministro dice que somos responsables tiene que ir a la Justicia. Si no es un charlatán de feria. Si hay organizaciones sociales, puede ser. Si es porque son delincuentes, solidarios. No sé si hay organizaciones sociales, pero si las hay, en potencial, es porque son delincuentes o hay un compromiso social. Podemos equivocarnos, seguramente. Pero yo no impulsé ninguna toma. Creo que se fue de boca, espero que se rectifique", pidió.

Pérsico es secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, dos hombres muy cercanos a Alberto Fernández.