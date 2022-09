Sergio Berni criticó la inacción del Gobierno frente al conflicto mapuche: “La Patria no se negocia con nadie”

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni deslizó su punto de vista sobre el conflicto mapuche, horas después de producirse un tiroteo y el incendio de un puesto de gendarmes en Villa Mascardi, provincia de Río Negro. “Es un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía”, le reprochó al Gobierno.

Berni dijo en Twitter: “Califico como un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía nacional lo que está ocurriendo en nuestra Patagonia. La Patria no se negocia con nadie; ni con los sectores económicos de poder, ni con los grupos radicalizados autodenominados mapuches”.

“Cada paso para atrás en nuestra historia de pueblo independiente, desde lo político, lo territorial y lo económico, nos costará sangre, sudor y lágrimas”, alertó el funcionario. Y culminó su publicación con una frase de José de San Martín: “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

No es la primera vez que Berni ahonda en la disputa mapuche. El pasado octubre, arremetió de manera ácida contra el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el presidente Alberto Fernández por la falta de accionar ante la quema del Club Andino en El Bolsón.

En respuesta a un tuit del Raúl Timerman, en el que se preguntaba si el Gobierno no iba a “hace nada con este tema”, Berni planteó con ironía: “¿Cómo que no hacemos nada? ¿Acaso no se entero que el Estado se retiró como querellante en la causa por la ocupación mapuche en nuestros parques nacionales ?”.

“Por si no se enteró, le recuerdo que nuestra Cancillería Argentina fue a defender la solicitud de libertad condicional del autodenominado ciudadano mapuche [Facundo Jones] Huala. ¿Le parece poco?”, soltó.

Y terminó: “Seguramente la condición que estarán negociando ahora es que le cambiemos los colores a nuestro pabellón nacional, no sea tan ansioso tenga un poquito de paciencia, regalar nuestro territorio nacional es un trámite burocrático que lleva su tiempo”, cerró.

Este lunes, Luis Dates, el dueño de la cabaña Los Radales denunció un nuevo ataque a su propiedad -tenía custodia de Gendarmería- tras haber sido prendida fuego el pasado mes de agosto. La propiedad en construcción que fue violentada se encuentra a inmediaciones del predio que ocupa la lof mapuche Lafken Winkul Mapu.

“Se trató de un acto intencional que afectó una casilla en la que había tres uniformados de guardia y un galpón con herramientas. Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”, sostuvo.

De acuerdo con la versión difundida por el diario Río Negro, al menos cinco personas “bajaron” desde el sector alto de Mascardi con elementos combustibles y a los tiros, hasta donde se encuentra la casilla levantada sobre ruedas de goma. Vertieron líquido inflamable a su alrededor y prendieron fuego.

Desde hace algunos años, disputas territoriales como esta se volvieron comunes en los alrededores de la ciudad rionegrina. Existe una tensa relación entre los habitantes de la zona y quienes forman parte del asentamiento de la autodenominada comunidad mapuche desde 2017.