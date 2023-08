escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cruzó al dirigente social Raúl Castells, quien se adjudicó la organización de saqueos en distintos puntos del país, y le advirtió que va a “ tener que tener muchos abogados y por mucho tiempo ”. Anteriormente, el líder líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), aseguró que es él quien está promoviendo los hechos delictivos y apuntó contra el Gobierno.

El funcionario provincial dio una entrevista el miércoles por la noche en TN y al referirse a los saqueos y robos ocurridos en distintos comercios en municipios del conurbano bonaerense explicó que “hay una investigación en marcha” al respecto y “será responsabilidad del juez -Daniel Rafecas- determinar la veracidad o no de lo que se hace cargo Castells”.

En ese sentido, sostuvo que hay más de 90 detenidos y que en las últimas horas se empezaron a realizar allanamientos. “Los delincuentes que fueron apresados de acuerdo a la reunión que tuvimos hoy con el Poder Judicial, me parece que tienen un trayecto judicial de aquí en adelante bastante largo”.

El miércoles al mediodía Castells responsabilizó al Gobierno: “Nosotros somos los que estamos convocando porque el Gobierno quitó la provisión de alimentos para 11 millones de niños y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de Victoria Tolosa Paz”, y por la noche, en el mismo programa que Berni agregó: “ No hay ningún problema (si me quieren meter preso). No tengo armas, no tengo guardaespaldas, no tengo patota : cuando quieran...”,declaró en una entrevista con la señal TN y enfatizó en que, si lo llevan a prisión, será “por reclamar que se retrotraigan los precios de los alimentos”.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia desestimó que los robos y saques que se produjeron en localidades del conurbano bonaerense tengan algún tipo de conexión con el líder de La Libertad Avanza y sus seguidores, a diferencia de lo que afirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

“L o digo a título personal: estoy totalmente convencido de que [Javier] Milei con esto no tiene nada que ver ”, sostuvo. “Yo no creo en las brujas pero que las hay las hay. Estos son grupos minúsculos organizados”.

En esa misma línea, justificó sus dichos haciendo hincapié en que no cree que la personalidad de Milei sea hacer lo que que no le gusta que le hacen: “Cuando uno analiza su personalidad él parece de las personas que no le hace lo que no le gusta le gusta que le hagan. Cuando lo operaron a Milei con el tema de que pagaba los cargos en las listas, sintió que era una operación y lo vi angustiado”.

Consultado sobre la acusación de la vocera presidencial indicó: “A Cerruti no la escuché, pero si lo dijo tendrá alguna prueba que yo no tengo. Siempre hay algún descolgado que cuanto peor mejor. Siempre hay algún alcahuete que quiere quedar mejor con la agrupación política que representa”.

Sin embargo, no descartó que los asaltos a comercios hayan sido organizados: “Todo el mundo conoce y entiende que no es casual que a un determinado día y hora, en un plazo de hora y medio hayan existido 150 intentos de robo. Estamos tratando de identificar a través de la justicia. La policía intentó disipar a los delincuentes”.

Además, se encargó de explicar cómo se califica el delito que cometieron los detenidos. “Esto se califica como robo agravado, en poblado y en bando, es de las calificaciones en robos más rigurosas porque pueden llevar mucho tiempo detenido, no es fácilmente excarcelable y con una pena de hasta 10 años”.

LA NACION

Temas Sergio Berni