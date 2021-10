Sergio Berni embistió contra Aníbal Fernández y usó como chicana la amenaza a Nik

“Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”, afirmó el domingo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Su par bonaerense hizo silencio por unas horas, pero recogió el guante este lunes y embistió con dureza. “Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación”, le respondió Berni, quien recurrió a la amenaza de Fernández a Nik en parte de su respuesta.

La tensión entre ambos funcionaros viene escalando desde Fernández se hizo cargo de Seguridad en el gobierno nacional. A raíz del conflicto mapuche, el exinterventor de Río Turbio criticó al ministro de Axel Kicillof por definir los hechos de Río Negro como “terrorismo” y por contradecirlo a él y al presidente Alberto Fernández al afirmar que “es obligación del Estado enviar tropas” a la provincia para colaborar con la resolución del problema.

“Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”, escribió Berni, en Twitter.

“Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión”, le dedicó a Fernández, en referencia a la derrota oficialista en las elecciones primarias.

“¿Fui claro o le hago un dibujito?”, remató el titular de Seguridad en la Provincia, a modo de chicana por la polémica, gestada en las redes sociales, que protagonizaron Aníbal Fernández y el historietista Nik, a partir de un tuit del ministro sobre la escuela a la que asisten las hijas del dibujante.

Sergio Berni tuiteó contra Aníbal Fernández

Sergio Berni chicaneó a Aníbal Fernández con su pelea con el historietista Nik

Noticia de desarrollo