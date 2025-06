Sergio Massa juega al misterio con una posible candidatura y le da su apoyo a Cristina Kirchner

Sergio Massa camina, inquieto, por las oficinas que ocupa en pleno barrio de Retiro. El cortado y los cigarritos Café Créme esperan al líder del Frente Renovador en su mesa de trabajo, donde sobresalen carpetas de plástico con encuestas recientes. Su celular no deja de emitir y recibir mensajes de WhatsApp.

“Invitá a los dos, a (Lucas) Ghi y a (Martín) Sabbatella, ponete por arriba”, le ordena a su referente en Morón, Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense y referente massista en Morón, que prepara un acto en esa localidad del oeste de la provincia.

La imagen, retratada por un testigo, describe a un Massa en “modo electoral”, más allá de que el exministro de Economía y candidato presidencial en 2023 juega al misterio, sin responder el “operativo clamor” de intendentes del Frente Renovador, que le piden que se postule a senador provincial en las elecciones del 7 de septiembre.

“No lo decidí. Voy a juntarme con la gente, mirarlos a los ojos, escuchar y olfatear por donde va la gente”, le dice según pudo saber LA NACION a sus leales, algunos de los cuales-intendentes de la primera sección-le piden que juegue allí en la elección bonaerense del 7 de septiembre, mientras otros le reclaman que busque encabezar la lista de diputados nacionales de Unión por la Patria, el 26 de octubre.

Como la mayoría de los dirigentes de Unión por la Patria, Massa sigue con atención la inminente decisión de la Corte Suprema sobre el destino judicial de Cristina Kirchner. Hablaron por teléfono anteayer, envió a algunos de los suyos anoche al acto del PJ, y planea un respaldo “institucional” desde el Frente Renovador en las próximas horas. “La judicialización de la política erosiona y debilita la democracia”, dicen a su lado.

Mientras tanto, Massa evalúa sus próximos pasos. “Entusiasmado no es la palabra. Fui candidato en 11 de las últimas 15 elecciones y cuatro veces diputado nacional”, se ataja ante sus íntimos el tigrense, aunque reconoce que tiene una “responsabilidad” como conductor de un espacio con “cerca de veinte intendentes propios y un cuarto de los legisladores” bonaerenses.

Lo cierto es que el lanzamiento de Cristina Kirchner a diputada provincial y sus conversaciones cara a cara con el gobernador Axel Kicillof parecen haber encendido la mecha política de Massa, durante más de un año dedicado a la consultoría y con escasa visibilidad pública, luego de su paso por el gobierno de Alberto Fernández y su fallido intento por llegar al sillón de Rivadavia. Hiperactivo, prevé nada menos que 16 visitas por las 8 secciones electorales de la provincia, previas al congreso renovador, la primera semana de julio, mientras conversa con la ex presidenta y el gobernador, enfrascados en una pelea que lo mantiene expectante y “equidistante”.

“Sergio habla con los dos, apoya a veces a uno, a veces a otro, en lo que le parece que está bien”, afirman a su lado. Dan como ejemplo la ausencia de la senadora massista Sofía Vannelli, que esta semana hizo caer la iniciativa de reelección de los intendentes bonaerenses, auspiciada por el cristinismo. No se expidió, aunque lo hará en breve, sobre las desventuras judiciales de Cristina, a la espera de la decisión de la Corte Suprema que podría complicar las chances electorales de la ex mandataria.

En sus charlas con dirigentes del FR, durante y después del reciente encuentro partidario en Chascomús, Massa repite que con “orden político y estrategia comunicacional” el kirchnerismo puede ganar la batalla bonaerense contra La Libertad Avanza y Pro, cuya unidad electoral da por descontada.

¿Arreglarán sus problemas Cristina Kirchner y Axel Kicillof e irán juntos? “Al final del día, nadie se suicida”, afirma el ex ministro de Economía. Aunque advierte que, en caso de pelea abierta, no participará de la contienda. “Si quieren repartir vidrio, yo no voy a comer”, mandó a decir el líder renovador a referentes de la ex presidenta y el gobernador bonaerense.

Sin contacto con el “triángulo de hierro”-jura que con Santiago Caputo habló una sola vez, cuando el consultor era asesor de Milei en Diputados-Massa reconoce como “efectiva” la táctica digital libertaria previa a la elección en la ciudad, ganada por el portavoz presidencial Manuel Adorni. “Con el video de Macri ganaron 3 puntos, y le restaron otros tres a (Silvia) Lospennato”, asegura, sin consideraciones éticas sobre el video fake en el que el expresidente “bajaba” a Lospennato de la carrera electoral, y con tono de lamento por la inesperada derrota de Leandro Santoro- a quien apoyó-en territorio porteño.

De todos modos, el tigrense cree que el conflicto salarial en el hospital Garrahan y la falta de apoyo a las personas con discapacidad conforman “un gran quilombo para el Gobierno” por su efecto negativo en la sociedad. Subraya que encuestas recientes dan cuenta de una baja en la imagen presidencial, y que “no se ve una reacción, como si la tuvo en otros bajones anteriores”, subrayan a su lado.

Selección

Para este retorno, Massa confía en un armado a mediano plazo de “la renovación de la renovación”, con la mira no sólo en la provincia. Menciona seguido a la cordobesa Natalia de la Sota, al vicegobernador de Río Negro, Pedro Pezzati, al joven correntino Germán Braillard, y al entrerriano Guillermo Michel, a quien considera “de lo mejor de la nueva generación”, junto al socialista Pedro Paulón y el monzonista Nicolás Massot. Con su viejo amigo Emilio Monzó, que vive a metros de su búnker, “hablan todos los días”, susurran cerca suyo.

Donde no parece haber reconciliación posible es con el líder de Pro Mauricio Macri, que hasta 2016 lo consideraba “el político del futuro”. Massa dice que la propuesta “de blanqueo de los familiares” del ex presidente fue lo que precipitó el divorcio. Más sorpresiva fue su distancia con Horacio Rodríguez Larreta, con quien no habla hace mucho. “Sergio no entiende qué festejó, si salió cuarto”, aguijonean desde el círculo de poder massista.

Con atención especial en el territorio bonaerense -puede elogiar la gestión del caudillo Juan José Mussi en Berazategui, o criticar la de Fernando Moreira en San Martín-Massa recorrerá la provincia. Su decisión de jugar como candidato se sabrá, a más tardar, horas antes del cierre de listas bonaerenses, el 19 de julio.