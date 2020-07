El Presidente oficializará mañana el anuncio sobre la extensión del aislamiento por el avance del coronavirus; preocupación por las reuniones sociales, una de las causas de los brotes Crédito: Presidencia

Gabriel Sued 30 de julio de 2020

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá la cuarentena tal como rige hoy, sin mayor apertura ni nuevas restricciones por el avance del coronavirus. Sería por otras dos semanas. Así lo anunciarán mañana al mediodía Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que esta tarde se reunieron a solas durante más de dos horas en la residencia presidencial de Olivos.

En un día con récord de muertes, la principal preocupación del Presidente, del jefe de gobierno porteño y del gobernador bonaerense son los brotes de coronavirus que, según detectaron, surgen de reuniones sociales, entre familiares o amigos, que escapan al radar de controles estatales. Para prevenirlo, reforzarán las campañas de concientización ciudadana, en línea con lo que el comité de expertos le recomendó hoy a Fernández.

La decisión de mantener la Fase 3 de la cuarentena sin cambios obedece a que, si bien el número de casos diarios es mayor al registrado al inicio de esta etapa del aislamiento, el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI) no aumenta al mismo ritmo que la curva de contagios. En el área metropolitana, ese indicador alcanzó hoy un 64,5%. Eso permite evitar una marcha atrás, pero no habilita una apertura mayor. "El modelo de cuarentena intermitente se mantiene", avisaron en el gobierno de Kicillof y advirtieron que si los casos se disparan, no dudarán en imponer mayores restricciones.

"Si se abre más, el riesgo va a ser mayor y los casos van a subir con mayor velocidad. Hay que seguir trabajando para que la meseta no se convierta en pico", dijo a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada. Lo que hablaron Fernández, Larreta y Kicillof solo trascendió en parte, porque conversaron sin testigos.

Mañana, a partir de las 12, compartirán un nuevo anuncio en la residencia de Olivos, esta vez sin la presencia de otros gobernadores.