Tras 150 días desde que se confirmó el primer caso de coronavirus Covid-19 en la Argentina, la provincia de Buenos Aires reportó 163 muertos en una jornada. El récord de fallecidos en un día para todo el país era de 121 personas.

Previo a que se conozca el parte vespertino nacional del Ministerio de Salud, según los datos de la Sala de Situación del coronavirus Covid-19 bonaerense, los fallecidos totales pasaron de 1684 a 1847 hoy a las 19.09. Además, se alcanzó un nuevo pico de casos bonaerenses, con 4415 nuevos infectados, y el total se ubica en 110.668.

Consultados por la suba, fuentes sanitarias bonaerenses confirmaron el dato y dijeron a este medio: "El tema de los muertos es difícil de medir porque hay días que entran muchos, otros días pocos, pero si tenés 4 mil casos te van a subir los muertos".

Minutos más tarde se difundió el parte nacional, que no incluye el total de fallecidos bonaerenses, ya que, según indicaron a este medio, el corte para el recuento nacional se hace a las 17, mientras que los datos del sistema bonaerense se cargaron hasta las 19.09.

En el parte nacional, el Gobierno informó que en las últimas 24 horas dieron positivo al test 6377 personas y los infectados llegaron a 185.373. Además, la cantidad total de fallecidos llegó a 3441 -no fueron incluidos 47 de los 163 de la provincia de Buenos Aires-. En el extremo opuesto, los recuperados son 80.596.

Las provincias que reportaron nuevos casos, según el parte nacional vespertino del Ministerio de Salud, son:

Buenos Aires 4.415

Ciudad de Buenos Aires 1.239

Catamarca 1

Chaco 93

Chubut 5

Córdoba 91

Corrientes 3

Entre Ríos 20

Jujuy 161

La Pampa 6

La Rioja 11

Mendoza 77

Misiones 1

Neuquén 27

Río Negro 81

Salta 11

San Juan 1

San Luis 3

Santa Cruz 9

Santa Fe 50

Santiago del Estero 2

Tierra del Fuego 33

Tucumán 37

Durante la mañana se confirmaron 23 nuevas muertes. De ellas, 11 eran hombres: cinco residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro en la ciudad de Buenos Aires; uno en Mendoza; y uno en Santa Cruz. De las 12 mujeres fallecidas, ocho vivían en la provincia de Buenos Aires; dos en la ciudad de Buenos Aires; y dos en Río Negro.

Por la noche se sumaron 130 nuevas víctimas, según el parte nacional -no incluye la totalidad de fallecidos en la provincia de Buenos Aires-. De ellas, 67 eran hombres: 49 residentes en la provincia de Buenos Aires y 18 en la ciudad de Buenos Aires. De las 63 mujeres fallecidas, 54 vivían en la provincia de Buenos Aires, ocho en la ciudad de Buenos Aires y una en Córdoba.

Ayer fueron procesadas 15.812 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 690.823 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 15.224,2 muestras por millón de habitantes.

"El epicentro es el AMBA"

"En Argentina el epicentro es el AMBA pero estamos viendo que tenemos lugares que no tenían casos y ahora hay", dijo esta mañana en una conferencia de prensa Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, y agregó que actualmente se viven situaciones diferentes a las de hace algunas semanas, cuando había zonas que tenían transmisión comunitaria y otras en las que no se reportaban casos.

"En este momento, no hay provincias que no hayan reportado casos en los últimos 14 días. Hay algunos departamentos que no tienen casos, algunos tienen casos de contacto estrecho, algunos que tienen pequeños conglomerados, pero hay un número importante de provincias que tienen brotes con casos en los que no se encuentra el nexo epidemiológico y eso hace que se sospeche la transmisión comunitaria", agregó.

Ayer, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó el 87% de los casos totales. A la vez, se registraron varios casos en las provincias de Jujuy (172 reportados) y Córdoba (111).

De los pacientes activos en el país, 1.057 cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva y de ellos el 84,6% lo hacen en centros de salud de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de esas camas críticas, más allá de la dolencia que explique la internación, a nivel nacional promedia el 55,3%, mientras que en el AMBA llega al 64,5%.