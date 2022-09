Sigue el acampe de los piqueteros en la avenida 9 de Julio por tiempo indefinido

Las organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera permanecen frente al ministerio de Desarrollo Social. Luego de haber pasado la noche en carpas montadas frente al edificio en la 9 de julio, los manifestantes continúan con su reclamo por trabajo genuino y planes sociales. “Hasta que nos den una respuesta”, advirtió Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. El Metrobús permanece liberado.

“No hay ninguna respuesta del Gobierno”, insistieron desde Unidad Piquetera en el comunicado que difundió esta mañana. Informaron que hoy acompañarán a las 13 a los trabajadores del INDEC en la presentación de las estadísticas de pobreza. Y luego se movilizarán en apoyo el reclamo de los trabajadores del SUTNA.

El cronograma piquetero se completa con una asamblea a las 18. Al igual que ayer, definirán en ese encuentro con los delegados de todas las organizaciones que participan si levantan la medida o deciden acampar una noche más frente al edificio de la cartera que dirige Juan Zabaleta.

Acampe frente al ministerio de Desarrollo Social Tomás Cuesta - LA NACION

“El Ministerio de Desarrollo Social ha cortado todo tipo de diálogo y se niega a atender los reclamos urgentes de los miles de compañeros que acampan y se movilizan en todo el país por los reclamos urgentes de los barrios. No hay ninguna respuesta al reclamo de trabajo genuino, siendo que presentamos hace un año un plan para crear un millón de puestos de trabajo en vivienda y obra pública”, difundieron desde Unidad Piquetera.

“Tampoco por el vaciamiento de los comedores populares, donde se reciben solamente cuatro o cinco productos, el cierre del ingreso a los programas sociales y la falta de entrega de herramientas para los proyectos productivos. La Unidad Piquetera reclama urgente una mesa de diálogo para responder a estos reclamos fundamentales en una situación de avance de la desocupación, la pobreza y la inflación”, agregaron.

Desde Desarrollo Social insisten en el diálogo. Las dos partes coinciden en que “hubo algunos llamados informales”, pero ya habían adelantado en el ministerio que los piqueteros no serían recibidos por Zabaleta durante la protesta. Señalan, sin emabrgo, que la línea de diálogo “siempre estuvo abierta”.

En ese sentido, remarcan que en un año de gestión, Zabaleta participó de 10 reuniones, que se suman a las que tuvieron sus equipos con representantes piqueteros. Destacaron que el último encuentro fue la semana pasada, donde monitorearon el avance de los trámites para la financiación de máquinas y herramientas para producir.

“Entendemos que hay una connotación política porque sino no se entiende la dureza. No es una cuestión de un reclamo social hay una connotación política y esperamos que entiendan que no está bueno que la gente este en el acampe”, dijo ayer a este diario el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera y agregó: “Intentamos trasmitirles que un avance de este acampe no favorece a nadie: ni a quienes quieren transitar ni a las personas que están en el acampe”.

Sin embargo, el número dos de la cartera consideró que están en “veredas muy distintas con las organizaciones y ratificó que el ministerio mantendrá la postura de no aumentar los subsidios . “En algunas cuestiones compartimos diagnóstico, la diferencia es que nosotros entendemos que la salida es con más trabajo y ellos con más planes sociales, eso nos pone en veredas muy distintas”, expresó.

Bajo la consigna “No va más. Abajo el ajuste, trabajo genuino”, los grupos piqueteros se movilizaron ayer desde el mediodía al ministerio. Luego de denunciar que no fueron escuchados, decidieron en asamblea permanecer en el lugar. Según difundió Belliboni, las movilizaciones se extendieron en todo el país con 20 acampes y cortes en 150 ciudades.

Además del trabajo genuino, los manifestantes reclaman asistencia a los comedores populares y aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil, como así también la apertura de nuevos programas sociales y herramientas y asistencia para los proyectos productivos.