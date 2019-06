La candidata de Cambiemos a la gobernación critica al peronismo y marca diferencias con el Gobierno: "Tenemos miradas diferentes"

Silvia Elías de Pérez sueña con ser la primera gobernadora mujer de Tucumán . Surgida de la UCR, es hoy senadora nacional de Cambiemos y ata sus posibilidades a la dispersión del voto peronista a partir de la pelea entre Juan Manzur y José Alperovich. "Podemos entrar por el medio", se entusiasma durante la charla con LA NACION.Las tensiones que guían hoy el vínculo entre la UCR y la Casa Rosada salieron a la superficie en la campaña tucumana. No hay fotos ni menciones a Mauricio Macri por parte de los candidatos de la coalición oficialista. Tampoco hubo visitas del gabinete, salvo la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Mi espacio es más amplio que Cambiemos. Yo no le he pedido a Macri que venga", se ataja Elías de Pérez, una contadora de 55 años que ganó notoriedad a nivel nacional por su férreo rechazo a la legalización del aborto.

-¿Cómo es hacer campaña entre dos oficialismos y con el PJ en el poder desde hace 20 años?

-La campaña nuestra fue cercana a la gente. El peronismo cree que la gente es una cosa, que la puede comprar. No estamos en esa.

-Manzur dio una ayuda de emergencia de $3000 en los meses previos a la elección...

-Sí, ayer [por el miércoles] en el Hipódromo había como mil personas. Reúnen a la gente como manada para repartirles programas sociales.

-El clientelismo en la provincia es una práctica habitual. En 2015 hubo denuncias judiciales por el reparto de bolsones de comida...

-Es una práctica que debe estar penada por la ley. No va más tratar a la gente como mercancía y menos utilizando el hambre. Y en Tucumán, vaya que sí hay hambre. El gobernador no ha hecho nada en cuatro años. Ha utilizado solo el 4% del presupuesto en obra pública cuando el resto de las provincias utilizaron entre el 12 y el 16%.

-¿Es real la pelea entre Alperovich y Manzur?

-Sí, es real. Se pelearon por el poder y un acuerdo incumplido: Alperovich pensó que Manzur le iba a cuidar el lugar por cuatro años. Ambos hacen negocios con el poder.

-¿Por qué Macri no vino a hacer campaña por usted?

-No le he pedido que venga. Acá hay que discutir los temas provinciales. Además, el espacio del que yo formo parte en Tucumán no es Cambiemos, es más amplio.

-No hay casi referencias al Presidente en los afiches, pintadas, ¿por qué?

-Porque no somos Cambiemos. Hasta Libres del Sur forma parte de nuestro espacio.

-Estuvo sí Patricia Bullrich...

-La ministra es una referente de la lucha antinarco, que es la que yo pienso dar en Tucumán.

-Si hace una buena elección, ¿cree que su nombre puede figurar entre las posibles acompañantes de Macri en la fórmula?

-No tengo ninguna intención. Sueño con ser gobernadora

-¿Qué reclama la UCR en Cambiemos?

-Tenemos miradas diferentes porque hay muchísimas cosas con las que no estamos de acuerdo.