Silvia Saravia, la mujer que lidera los piquetes por el hambre

11 de septiembre de 2019

Silvia Saravia tiene 48 años y dos hijos. Su cara se hizo conocida hace poco, cuando la profundización de la crisis económica y social de los últimos meses la puso al frente de parte de las protestas contra el gobierno de Mauricio Macri.

Desde hace un año, Saravia lidera Barrios de Pie-Libres del Sur, una de las dos facciones que resultó de Barrios de Pie después de que la organización se dividiera por "diferencias políticas". Traducido: por su posicionamiento de cara a la elección presidencial.

Un grupo, liderado por Daniel Menéndez, el jefe original de Barrios de Pie, se amigó con el kirchnerismo y se encolumnó detrás de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, junto con dirigentes como Victoria Donda, que es candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires. El grupo que encabeza Saravia, en cambio, mantuvo su enfrentamiento con el kirchnerismo, con el que rompió en 2009, y sostuvo su apoyo a la candidatura de Roberto Lavagna. En esa línea se ubicaron dirigentes como Humberto Tumini.

Saravia integró el grupo fundador de Barrios de Pie a fines de 2001, en plena crisis previa a la caída de Fernando de la Rúa, junto con Jorge "El Huevo" Ceballos, que durante años fue el líder de la organización. Saravia venía de militar en la Federación de Tierra y Vivienda que lideraba Luis D'Elía y era entonces el brazo territorial de la CTA.

Desde 2003, en plena luna de miel de Néstor Kirchner con los movimientos sociales, Barrios de Pie incluido, Saravia fue directora de Educación Popular del Ministerio de Desarrollo Social. La ministra era Alicia Kichner. El romance terminó en 2009, cuando el experimento de la transversalidad estaba ya sepultado y el kirchnerismo había cerrado filas con el PJ. Saravia renunció al ministerio y siguió trabajando en Barrios de Pie vinculada a las mujeres y a fortalecer su participación y presencia en el movimiento.

Saravia siempre vivió y trabajó en la zona norte del conurbano bonaerense, en San Martín. Hoy es docente de Construcción de Ciudadanía en dos escuelas secundarias: una del Barrio Sarmiento y otra del Barrio Lanzone.

Al frente del acampe de hoy, defiende y reivindica los reclamos que la tienen en la calle. "Necesitamos que se refuercen las partidas alimentarias y que mejore la calidad de los alimentos que se entregan en los comedores. Hoy estamos recibiendo desde lentejas con gorgojos hasta kilos de mermelada, mientras faltan harina, aceite y leche en polvo", explica a LA NACION.

Y completa: "Es urgente que se actualice el monto del salario social" -hoy en $7500 pesos- "en concordancia con la inflación y que llegue a más personas que hoy están desocupadas y lo necesitan". El Gobierno ofreció aumentar el salario social en 500 pesos. Para las organizaciones, el monto es "insuficiente".

Cara visible de la nueva ola de manifestaciones callejeros contra el Gobierno, Saravia no duda en responder a las críticas de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que hace pocas horas planteó que el acampe es una forma de "extorsión" de parte de los movimientos sociales. "A la ministra le diría que antes de acusarnos, revise su gestión. Hay una realidad y es que los alimentos de agosto no fueron entregados y, después de cuatro años de gestión y ante una situación de crisis grave como la que estamos viviendo, no puede alegar problemas de logística. Además, [la ministra] ni siquiera se presenta a las reuniones, lo que nos parece una falta de respeto a las organizaciones que estamos cumpliendo la función que el Estado no cunple", replica la dirigente.

Por otro lado, Saravia defiende el acampe como forma de manifestación. "La nuestra es una protesta pacífica para pedir respuestas", asegura. Y aprovecha también para dirigirse a Miguel Ángel Pichetto, que la semana pasada había dicho que quienes participan del acampe "no laburan" y "son parte del endeudamiento de la Argentina". "Sus palabras hablan de un desprecio total a quienes damos de comer a los pibes en los barrios", concluye la dirigente sobre el candidato a vicepresidente de Macri.