A través de una resolución en el Boletín Oficial publicada este jueves, el Gobierno autorizó la habilitación de un trámite online con el objetivo de agilizar la transferencia de armas de fuego entre particulares para aquellos usuarios autorizados previamente para su tenencia y que no tengan ningún impedimento.

El Registro Nacional de Armas (Renar), a cargo de su director ejecutivo, Juan Pablo Allan, aprobó la creación de la gestión denominada “Tenencia por Transferencia Express” que deberá realizarse exclusivamente mediante la plataforma virtual “MiRenar” o la que en el futuro la reemplace.

Este trámite lo podrán hacer usuarios individuales y miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policías y servicios penitenciarios que no estén impedidos de manera judicial o que no cuenten con antecedentes administrativos que obstaculicen tal gestión. Con la puesta en marcha de la resolución 2/2026, quienes deseen adquirir un arma de otro particular con Código Único de Identificación de Material (CUIM) podrán realizar el trámite sin necesidad de hacerlo personalmente. Tanto quien entrega el dispositivo como quien lo recibe deben tener la habilitación vigente para la tenencia.

Simplifican el trámite para la transferencia de armas entre usuarios legítimos. Unsplash

“La implementación permitirá agilizar el trámite de tenencia de armas y modernizar la gestión de Renar mediante la digitalización de procesos, asegurando mayor eficiencia y control en la administración de materiales controlados”, argumentó el Gobierno.

Características del trámite

Armas con CUIM transferidas entre usuarios individuales.

Aplicable a usuarios individuales, incluye FFSS, FFAA, Servicio Penitenciario y policías.

Requiere la adquisición obligatoria de la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) para el calibre solicitado si el usuario no cuenta con una tarjeta previa con consumo disponible.

“Determínase que la tasa aplicable al trámite de ‘tenencia por transferencia express’ será la correspondiente al trámite de solicitud de credencial de tenencia de arma de 20 unidades Renar y de solicitud de tarjeta de control de consumo de munición de 10 unidades Renar”, se indicó en la resolución.

Requisitos del usuario comprador y vendedor

Poseer Credencial de Legítimo Usuario (CLU) vigente.

Tener una TCCM del calibre solicitado o adquirir obligatoriamente una tarjeta concurrentemente con la compra.

Cumplir con las medidas de seguridad conforme a la Resolución N.° 119/18.

Una vez aprobado y pagado el trámite, el usuario comprador podrá retirar el arma cuando se encuentre disponible la credencial en MiArgentina. Este nuevo trámite anunciado forma parte del denominado “Plan de Transformación Digital Integral del Renar”, que busca agilizar varias operaciones armamentísticas.