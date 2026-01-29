Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Señales en el Senado para la reforma laboral, pero la clave sigue siendo el debate por los fondos a las provincias
Con la discusión de los fondos por el Impuesto a las Ganancias encapsulada y supeditada a la negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, se mostró optimista de que avanzó un casillero más en su intención de conseguir que la Cámara alta apruebe la reforma laboral dentro de dos semanas.
Esa es la sensación que se llevó la senadora oficialista tras sostener una extensa reunión con representantes de los diferentes bloques de la oposición dialoguista que tuvo al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), como anfitrión del encuentro.
Javier Milei acusó a Paolo Rocca de conspirar contra el Gobierno en las últimas elecciones legislativas
En medio de la polémica por la licitación que Techint perdió, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar a Paolo Rocca, titular del grupo, y, en un nuevo ataque, lo acusó de golpista. El mandatario citó a un troll que aseguró que el empresario tenía intención de que el Gobierno caiga después de las elecciones legislativas bonaerenses del año pasado. El jefe de Estado, en tanto, añadió: “Dato”.
“Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste”, dice el posteo del troll.
Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia
El gobierno de Tierra del Fuego llevó este miércoles a la Justicia Federal la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad. La administración provincial solicitó una cautelar para el inmediato cese de la intervención prevista para los próximos doce meses luego de que el Gobierno Nacional afirmara que detectó “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones. El mandatario provincial, Gustavo Melella, había calificado a la intervención de un “acto irresponsable”.
La demanda argumenta que la resolución nacional es inconstitucional porque usurpa competencias locales, vulnera la autonomía provincial y arrebata de forma ilegítima la administración de recursos económicos propios.
Diputados: sin discutir las reformas laboral y penal juvenil, el PJ no logró consenso sobre el único punto por el que se congregó
La primera reunión de bloque de los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) duró menos de dos horas. Alcanzó para dejar una certeza: el único tema abordado fue qué hacer con el acuerdo Unión Europea-Mercosur y ni siquiera en ese punto hubo una conclusión clara. Sin definiciones desde la cima —donde pocos ven una conducción nítida—, la conversación resultó inviable, según reconstruyó LA NACION a partir del testimonio de algunos de los asistentes.
“Cuando dijeron que estábamos al borde de una tercera guerra mundial, me fui”, resumió uno de los diputados, visiblemente desencantado. Durante el desarrollo de la cumbre, el legislador kirchnerista Juan Carlos Molina, que también es sacerdote, le mostraba el recinto y otros salones de la Cámara a una comitiva de adolescentes. Postal de la dispersión del bloque opositor.
Javier Milei: “Mientras sea presidente, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
El presidente Javier Milei dio un discurso esta tarde en el acto en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a 81 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Su participación en el homenaje es una costumbre que el mandatario inauguró desde su primer año de mandato y que cumplió este año por tercera vez consecutiva.
“Mientras sea presidente, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”, remarcó Milei. El mandatario agregó que en “el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, y aseguró que “esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista”.
