Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Con la discusión de los fondos por el Impuesto a las Ganancias encapsulada y supeditada a la negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, se mostró optimista de que avanzó un casillero más en su intención de conseguir que la Cámara alta apruebe la reforma laboral dentro de dos semanas.

Esa es la sensación que se llevó la senadora oficialista tras sostener una extensa reunión con representantes de los diferentes bloques de la oposición dialoguista que tuvo al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), como anfitrión del encuentro.